천연동점, 홍제1동점, 홍제3동점, 남가좌1동점, 북가좌1동점 무료 이용 놀이기구 타기, 액자 만들기, 보드게임 등 시설별 특별 프로그램도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 어린이주간을 맞아 5월 2일과 3∼7일 지역내 5곳의 모든 ‘구립 서울형 키즈카페’를 무료 개방하고 다양한 특별 프로그램을 운영한다.

이 기간 구립 서울형 키즈카페 천연동점, 홍제1동점, 홍제3동점, 남가좌1동점, 북가좌1동점의 시설을 무료 이용할 수 있다.

시설은 기존 운영 방식대로 회차별 정원제로 운영된다. 희망자는 서울시 우리동네키움포털 홈페이지에서 예약해야 한다.

구는 시설별 특성을 반영한 다양한 가족 체험형 특별 프로그램도 마련했다.

‘천연동점’에서는 포토존 촬영, 쿠키 꾸미기, 바이킹 놀이기구 타기를, ‘홍제1동점’에서는 가족 액자 만들기와 풍선아트를 즐길 수 있다.

‘홍제3동점’에서는 풍선쇼와 마술, 인형극 공연이, ‘남가좌1동점’에서는 ‘나는야, 아티스트!’ 미술 프로그램이, ‘북가좌1동점’에서는 가족 참여형 보드게임이 펼쳐진다. 일부 유료 프로그램이 있으며 자세한 내용은 각 시설로 문의하면 된다.

이성헌 서대문구청장은 “어린이주간을 맞아 ‘구립 서울형 키즈카페’에서 아이와 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 준비했으며 앞으로도 아이 키우기 좋은 환경 조성을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.