‘비연소 제품 혁신’ 가속 기대

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국필립모리스가 5월 1일부로 이홍석 비연소 제품 총괄디렉터를 신임 대표이사로 선임한다고 밝혔다.

이 신임 대표는 1999년 한국필립모리스에 입사해 커머셜 오퍼레이션과 마케팅 분야의 주요 직책을 두루 역임했다. 이후 싱가포르와 홍콩에서 리더십 경험을 쌓은 뒤, 2018년 필립모리스 대만 법인장으로 선임돼 사업 성장과 조직 혁신을 이끌었다. 2021년 한국으로 복귀한 이후에는 커머셜 오퍼레이션 총괄과 비연소 제품 총괄을 역임하며 비연소 제품 포트폴리오 확대와 소비자 경험 강화를 주도했다.

이 신임 대표는 “한국필립모리스는 과학 기반의 혁신을 바탕으로 비연소 제품 중심의 전환을 추진해 왔다”며 “성인 흡연자에게 더 나은 선택지를 제공하는 동시에 한국 시장의 입지를 강화하겠다”고 말했다. 이어 “정부, 공중보건 전문가를 비롯해 다양한 이해관계자들과 협력해 비연소 제품 전환 노력이 한국의 폭넓은 공중보건 목표에 기여하도록 노력하겠다”고 덧붙였다.