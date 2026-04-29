394㎡ 마음정원 조성…정원박람회 이후 상시 운영 오전 8시~오후 8시 상담…위기 시 경찰·소방 연계

[헤럴드경제=박성준 기자] 생명보험사회공헌재단은 오는 5월 1일 서울숲에서 개막하는 ‘2026 서울국제정원박람회’를 계기로 ‘SOS마음의전화’ 1대를 개통한다고 29일 밝혔다.

재단은 이번 서울숲 마음의전화가 자살예방 인프라를 기존 ‘긴급 위기 대응’ 중심에서 ‘일상 마음 돌봄’ 중심으로 전환하는 첫 시도라고 설명했다. 자살예방 체계를 일상 공간으로 확장한다는 계획이다.

마음의전화는 재단이 2011년부터 한강 교량에 운영해 온 ‘SOS생명의전화’의 15년 운영 경험을 바탕으로 탄생한 국내 첫 도심형 상담전화다. 생명의전화는 지금까지 총 1만418건의 상담을 진행하고, 투신 위기에 놓인 시민 2395명의 생명을 구한 대표 자살예방 시스템으로 자리 잡았다.

마음의전화는 서울숲 중앙연못 자연제방 산책로에 조성된 ‘마음정원’ 안에 설치됐다. 재단은 지난해 11월 서울시와 업무협약을 체결한 뒤, 박람회를 계기로 시민 심리 회복을 돕는 치유 공간인 마음정원을 조성했다. 정원은 394㎡ 규모로 ▷숲의 화원 ▷숲의 성소 ▷밝은 숲 세 구역으로 구성됐다.

운영 시간은 오전 8시부터 오후 8시까지로, ‘SOS상담센터’의 마음건강 전문상담사가 직접 상담을 진행한다. 우울·불안·고립감 등으로 도움이 필요한 시민이라면 신원 노출 부담 없이 누구나 익명으로 이용할 수 있다. 상담 내용에 따라 정신건강복지센터·청소년 상담기관 등 지역 전문기관으로 연계하며, 긴급 상황 시에는 경찰·소방과 협력해 안전 조치를 취한다.

박람회 종료 이후에도 서울숲 내 마음건강 상담 거점으로 상시 운영할 계획이며, 재단은 국민 접근성이 좋은 도심 공간으로 단계적 확대를 추진한다.

이장우 재단 이사장은 “생명의전화가 삶의 가장 극단적인 순간을 지켜온 최후의 보루였다면, 마음의전화는 위기 이전의 일상에서 국민의 마음을 먼저 살피고 보듬는 따뜻한 안전망”이라며 “국민이 일상에서 마음건강을 스스로 돌볼 수 있는 환경과 기반을 지속해서 확충해 나가겠다”고 말했다.