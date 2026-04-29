소양함 후속함 건조 본격화

[헤럴드경제=윤호 기자]방위사업청은 29일 경남 한화오션 거제사업장에서 군수지원함(AOE-Ⅱ) 2차 착공식을 개최했다.

군수지원함 2차 사업은 지난 2024년부터 총 5315억 원을 투입, 2018년 전력화된 소양함의 후속함을 건조하는 사업이다. 이날 착공식 이후 본격적인 함정 건조에 착수, 오는 2028년 해군 인도를 목표로 한다.

착공식에는 방위사업청, 해군, 국방기술품질원, 한화오션 및 협력업체 관계자들이 참석해 향후 건조부터 진수, 시운전을 거쳐 인도되기까지 긴밀한 협력을 다짐했다.

군수지원함 2차 사업으로 기존 함정 대비 승조원의 거주 여건과 안전성이 크게 향상될 것으로 전망된다. 함 내 소음 저감 설계를 적용해 보다 쾌적한 환경을 조성하며, 지능형 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)을 탑재해 화재․추락 등 비상상황을 자동으로 탐지하고 통합기관제어체계(ECS)와 연동해 함 내 경보를 발생시키는 등 안전성을 강화했다. 국내에서 연구개발 중인 근접방어무기체계(CIWS-Ⅱ) 탑재를 고려해 설계됐다.

최상덕 방위사업청 함정사업부장(해군준장)은 “군수지원함은 해상 작전의 성패를 좌우하는 핵심 전력”이라며 “우수한 성능의 함정이 적기에 전력화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.