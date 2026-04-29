[헤럴드경제=문영규 기자] ‘알파고의 아버지’ 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO)가 이세돌 9단과 10년만에 재회한다.

29일 업계에 따르면 방한 중인 허사비스 CEO는 이날 오전 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 열리는 ‘구글 포 코리아 2026’ 행사에 참석해 ‘알파고 10년, 모두를 위한 AI의 비전’을 주제로 이세돌 9단, 조승연 작가와 ‘3자 대담’을 갖는다.

허사비스 CEO의 공개 방한은 이 9단과 알파고의 대국 이후 10년 만이다. 이 9단은 사범 겸 UNIST 특임교수 자격으로, 조 작가는 패널로 참석한다.

참석자들은 지난 2016년 열렸던 이 9단과 알파고의 대국 10주년을 돌아보는 시간을 가질 예정이다.

‘구글 포 코리아 2026’은 알파고 등장 이후 AI 기술이 연구 단계를 넘어 산업과 일상 전반으로 확산하는 흐름을 되짚기 위해 기획됐다. 세 사람은 앞으로 펼쳐질 AI 시대에 대해 전망해 보고 의견도 나눈다.

허사비스 CEO는 오후 ‘알파고 이후 10년, 인간과 AI의 다음 수’라는 주제로 신진서 9단과의 친선 대국도 진행한다.

대국은 정식 대결이라기보다 10여분간 함께 수담을 나누는 데 의의를 둔다는 설명이다.

앞서 허사비스 CEO는 전날 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장을 잇달아 만난 데 이어 최태원 SK그룹 회장과도 만찬을 갖고 AI 파트너십을 협의한 것으로 알려졌다.

지난 27일에는 이재명 대통령과 만나 AI 기술의 발전 흐름 등을 논의했고 정부와는 과학기술 혁신을 위한 협력 체계를 구축하는 내용의 양해각서(MOU)도 체결했다.