S&P 글로벌 주관 ‘다우존스 지속가능경영지수’ 최상위 등재 기후변화 대응·포용 금융 등 전 부문 전사적 노력 성과 인정

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재가 2026 다우존스 지속가능경영(DJSI) 평가에서 최고 등급인 월드(World) 지수에 2년 연속 편입됐다고 29일 밝혔다.

DJSI는 전 세계 시가총액 상위 2500여개 기업을 대상으로 매년 재무적 성과뿐 아니라 환경, 사회, 지배구조 측면을 종합적으로 고려해 발표하는 지표다. 세계적인 권위의 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 다우존스사와 스위스 로베코샘사가 공동 개발한 글로벌 ESG평가 지수로 월드 지수는 상위 10%인 250여개 기업만 편입된다.

DJSI 월드지수 2년 연속 편입은 기후위기 대응, 투명한 정보 공개, 윤리준법경영 등 전 부문에 걸친 노력의 결과라고 삼성화재는 설명했다. 올해 평가에서는 체계적인 기후변화 대응 전략과 포용 금융 부분에서 높은 평가를 받았다.

환경 부문에서는 친환경 투자 확대와 더불어 탄소중립 로드맵 이행, 재생에너지 전환 확대 등 다양한 환경경영 활동을 전개하고 있다. 특히 사회안전망 네트워크 ‘The LINK’를 발족해 기후위기 대응과 재난 예방 대책을 실천에 옮기고 있다.

사회 부문에서는 장애인이 직무 전문성을 키우며 경력을 쌓아갈 수 있도록 ‘직무 인큐베이팅 모델’을 장애인고용공단과 공동 기획했다. 교육부와는 장애 공감 문화 확산을 위한 업무협약을 통해 장애 청소년의 자립을 위해 노력하고 있다.

지배구조 부문에서 삼성화재는 이사회 내 ESG 위원회를 중심으로 투명하고 독립적인 의사결정 체계를 확립하여 지배구조의 신뢰성과 운영의 독립성을 한층 강화하고 있다.

삼성화재 관계자는 “DJSI 월드 지수에 2년 연속 편입된 것은 회사의 지속가능경영이 전 세계적으로 인정받고 있다는 것을 의미한다”라며 “앞으로도 ‘Protecting today, Inspiring tomorrow’ 라는 기업 아이덴티티 아래 보험업 본연의 사회적 안전망 역할을 다하는 초일류 보험사로 도약하겠다”고 말했다.