5월부터 잠실점 본관 1층서도 발급 롯데월드·아쿠아리움 등 20% 할인

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데백화점은 5월부터 본점의 ‘롯데 투어리스트 멤버십’을 롯데타운 잠실까지 확대한다고 29일 밝혔다.

혜택도 늘었다. 기본 혜택인 롯데백화점 5%, 롯데마트 7%, 롯데면세점 10% 할인에 더해 롯데월드 어드벤처, 롯데월드타워 전망대 서울스카이, 롯데월드 아쿠아리움에서도 상시 20% 할인을 받을 수 있다.

5월까지는 신규 프로모션을 통해 최대 30%까지 할인율을 확대한다. 샤롯데씨어터 공연은 작품별로 5~30% 할인 혜택을 적용한다.

지난해 12월 본점에 도입된 외국인 전용 멤버십 카드는 출시 5개월이 되기도 전에 누적 발급 6만5000장을 돌파했다. 하루 평균 500명 이상의 외국인 고객이 꾸준히 카드를 발급받는 셈이다. 여권과 이메일 인증만으로 가입할 수 있어 높은 호응을 얻고 있다.

특히 전체 가입자의 15%는 롯데백화점뿐 아니라 롯데마트, 롯데면세점 등 그룹 계열사 연계 혜택을 이용한 것으로 나타났다. 이번에 발급 및 혜택이 롯데타운 잠실로 확대되면서 시너지 효과가 예상된다.

잠실점에서는 본관 1층 택스리펀 라운지에서 카드를 발급할 수 있다. 향후 롯데월드몰까지 발급처를 단계적으로 늘릴 계획이다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “롯데타운 잠실을 중심으로 롯데그룹 계열사의 역량을 결집해 쇼핑을 넘어 문화·엔터테인먼트를 아우르는 경험을 선보이게 됐다”며 “한국을 찾는 외국인 고객에게 차별화된 가치를 제공하고, 국내 최대 쇼핑타운의 위상을 공고히 하겠다”고 말했다.