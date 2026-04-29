5월 1일부터 구로구민 누구나 큐알(QR)코드·전화·방문 등 신청 가능, 선착순 마감 5회차, 10시간 교육…기본사회·민관협치·주민참여예산·탄소중립·제안서 작성·모의공론장 실습 등 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 오는 6월 민관협치 활성화와 주민참여 확대를 위해 ‘민관협력 기본사회 강화교육’을 운영하고 5월 1일부터 교육생을 선착순으로 모집한다.

이번 교육은 기본사회, 민관협치, 주민참여예산 등 통합교육을 통해 주민역량을 강화하고, 주민과 공무원이 함께 협력하는 거버넌스 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

대상은 협치회의·주민참여예산위원을 비롯해 지역내 직장인 및 구정에 관심 있는 구민 누구나 참여할 수 있다. 오는 6월 8일부터 6월 23일까지 총 5회차, 10시간 과정으로 진행되며, 온·오프라인 교육을 병행해 운영된다.

교육은 ‘기본사회와 구로구의 미래(6월 8일)’를 시작으로 ‘민관협치의 이해와 사례(6월 9일~19일)’, ‘탄소중립과 자원순환사회(6월 11일)’, ‘인공지능(AI)을 활용한 협치·주민참여예산 제안서 작성 실습(6월 19일)’, ‘모의 공론장 실전 실습(6월 23일)’ 과정으로 구성됐다.

특히 인공지능을 활용한 정책 의제 발굴과 제안서 작성 교육을 통해 주민들이 효과적으로 정책에 참여할 수 있도록 지원, 실제 공론장 운영 방식까지 체험할 수 있도록 해 실질적인 참여 역량을 높일 계획이다.

회차별 모집 인원은 30명 내외다. 제2강 ‘민관협치의 이해와 사례’는 6월 9일부터 19일까지 10일 동안 온라인 강의로 운영되며, 200명까지 수강할 수 있다.

참여를 원하는 경우 큐알(QR)코드를 통해 신청할 수 있으며, 전화나 방문(구청 본관 4층 보좌관실)도 가능하다.

전체 교육 과정의 70% 이상을 이수할 경우 수료증이 발급되며, 향후 구로구 협치회의 위원 선발 시 반영 예정이다.

구로구 관계자는 “이번 교육은 주민과 행정이 함께 지역 문제를 해결하는 협치 역량을 키우는 데 중점을 두고 있다”며 “구민들이 정책 과정에 주도적으로 참여할 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.