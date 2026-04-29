[유튜브 ‘대한민국 경찰청’]
[유튜브 ‘대한민국 경찰청’]

[헤럴드경제=문영규 기자] 만취한 상태로 무려 90㎞를 달린 운전자가 시민들의 신고와 협조로 경찰에 검거됐다.

유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’에 지난 28일에 올라온 ‘보령에서 대전까지 90㎞를 달렸다, 만취 운전자의 결말’이란 제목의 영상에 따르면 지난 2월 6일 대전광역시 서구의 한 도로에서 비정상적으로 주행하고 있는 A씨의 스포츠유틸리티차량(SUV)가 포착됐다.

“차선을 못 지키고 급브레이크를 밟는다. 음주운전 같다”는 112 신고를 접수한 경찰은 신속하게 현장으로 출동, A씨의 차량을 발견하고 상향등과 마이크를 이용해 정차를 지시했다.

[유튜브 ‘대한민국 경찰청’]
[유튜브 ‘대한민국 경찰청’]

여러차례 경찰의 정차요구에 불응하던 A씨는 갑자기 경찰차를 뒤에 두고 급브레이크를 밟아 차를 멈춰 세웠다. 경찰관들은 A씨의 차량을 향해 달려갔으나 A씨가 다시 도주하기 시작하면서 추격전이 시작됐다.

한 시민의 SUV가 A씨 차량을 함께 추격해 도움을 줬고 3㎞의 끈질긴 추적 끝에 이 시민이 도주로를 차단하자 A씨는 그제서야 멈춰섰다.

[유튜브 ‘대한민국 경찰청’]
[유튜브 ‘대한민국 경찰청’]

A씨는 음주측정 결과 면허취소(혈중알코올농도 0.08% 이상) 수치가 나와 도로교통법 위반 혐의로 현행범 체포됐다. 그는 경찰 조사에서 약 90㎞를 음주운전한 것으로 확인됐다.

영상을 본 누리꾼들은 “불철주야 수고가 많다, 대한민국 경찰 화이팅”, “음주운전은 특별처분해야 할 것 같다”, “정말 숨막히는 영상이다”, “경찰들의 노고에 감사드린다” 등 다양한 댓글을 올렸다.


ygmoon@heraldcorp.com