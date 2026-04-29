[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 지난 28일 수성동 본점에서 대한적십자사 대구경북혈액원과 함께 지역 사회의 생명 나눔 문화 확산을 위한 ‘사랑의 헌혈 DAY’ 행사를 진행했다.

이번 헌혈행사는 iM뱅크 임직원을 비롯해iM금융그룹 전 계열사 임직원들이 함께 참여해 의미를 더했다.

iM뱅크의 헌혈 역사는 지난 2003년 3월 14일 첫 행사를 시작한 이래 올해로 23년째를 맞는다.

2026년 현재까지 누적 참여 인원만 1800명에 달하며 매년 정기적으로 진행되는 iM뱅크의 대표적인 사회공헌 활동으로 자리잡았다.

또 이날 행사에서는 헌혈 유공직원에 대한 감사패 전달이 함께 진행됐다.

2004년부터 현재까지 총 113회의 헌혈을 실천하며 묵묵히 이웃 사랑을 보여준 조후만 차장(iM뱅크)이 대구경북혈액원으로부터 감사패를 수여받았다.

헌혈 100번째를 실시한 이호철 대리(iM뱅크)에 대한 아름다운 축하의 시간도 가졌다.

또 임직원들의 헌혈 증서와 생명 나눔의 의지를 상징하는 ‘하트 모양 보드판’ 전달식을 통해 나눔의 가치를 다시 한번 되새겼다.

강정훈 은행장은 “iM뱅크 임직원들이 지난 23년간 쌓아온 헌혈 기록은 지역 사회를 향한 iM뱅크만의 진심이 담긴 발자취로 뜻깊다”며 “앞으로도 생명 나눔의 전통을 계승하고 지역 사회에 기여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속하겠다”고 밝혔다.