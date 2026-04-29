파라다이스시티 객실 패키지 출시 실내 테마파크 원더박스 혜택 포함 카네이션 모티프 기념 케이크 판매 파라다이스 호텔 부산 OMY 협업

[헤럴드경제=김명상 기자] 파라다이스 호텔앤리조트가 가정의 달을 맞아 가족 단위 고객을 위한 체험형 프로그램과 상품을 선보인다. 이번 프로그램은 객실 패키지, 시즌 한정 F&B, 테마파크 콘텐츠를 연계해 리조트 전반의 체류형 경험을 구성한 것이 특징이다.

인천 영종도 파라다이스시티는 오는 6월 7일까지 가정의 달 객실 패키지를 판매한다. 혜택은 객실 1단계 업그레이드, 실내 테마파크 ‘원더박스’ 입장권, 캐릭터 헬륨 풍선, 수영장 이용 등을 포함한다. 옵션에 따라 ‘온 더 플레이트’ 조식과 원더박스 아이스크림이 제공된다.

디저트 카페 ‘가든카페’는 5월 1일부터 17일까지 카네이션 모양의 어버이날 케이크를 판매한다. 카네이션 디자인을 적용한 상품이다.

실내 테마파크 ‘원더박스’에서는 신규 마술 공연 ‘팬텀 오브 원더’를 선보인다. 공연은 5월 1일부터 6월 30일까지 특정 요일 및 공휴일에 하루 2회 진행된다. 김현준 마술사는 카드와 볼을 활용한 매니퓰레이션 마술, 고객 참여형 마술, 파이어 퍼포먼스 등을 펼친다. 이와 함께 6월 30일까지 자유이용권 2매와 키즈 스낵팩을 결합한 원더박스 패키지도 운영한다.

파라다이스 호텔 부산은 가족 참여형 이벤트와 체험 콘텐츠를 확대한다. 프랑스 그래픽 디자인 브랜드 ‘OMY(오마이)’의 콘텐츠를 활용해 컬러링과 디자인 경험을 제공하는 프로그램을 진행한다.

OMY 콘텐츠 적용 패키지는 타입별로 다른 혜택을 제공한다. 디럭스 객실은 성인 2인과 어린이 2인 기준으로 OMY 타투 스티커와 아쿠아바 치킨을 포함하며, 프리미엄 디럭스는 성인 3인과 어린이 1인 기준으로 OMY 샤키백 등을 추가 제공한다. 프리미엄 디럭스 투숙객은 키즈 텐트 대여 서비스도 이용할 수 있다.

오프라인 체험 콘텐츠도 강화했다. 5월 3일 본관 1층 시실리룸과 시실리가든에서 ‘어린이날 가든 페스티벌’을 개최한다. 네일 아트, 타투 스티커, 드로잉 등 OMY 그래픽을 활용한 프로그램이 운영된다. 야외 가든에는 풍선과 바람개비를 설치한 포토존이 마련된다.

레이싱 테마 이벤트도 진행한다. 5월 10일부터 31일까지 매주 일요일 BMW 키즈 드라이빙존에서 ‘탑기어 파라다이스’ 레이싱 이벤트를 연다. 초등학생 자녀 동반 투숙객을 대상으로 타임어택 방식의 팀 레이스가 진행된다. 5월 2일, 4일, 5일에는 유아 동반 고객을 위한 ‘베이비카 패밀리 레이싱’ 프로그램을 별도로 운영해 연령대별 액티비티를 세분화했다.

파라다이스 관계자는 “5월 가정의 달을 맞아 호텔과 리조트 전반에서 풍성한 객실 프로모션 혜택과 이벤트를 통해 여느 때보다 차별화된 패밀리 콘텐츠를 제공할 것”이라고 밝혔다.