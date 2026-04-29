민관합동협의회 법인으로 전환 지속가능한 운영체계 구축, 핵심 거점 4곳 설치 완료… 연내 추가 추진 창립총회 신년 카운트다운, BTS 광화문 공연 등 성과 공유하고 6월 붉은악마 응원전 이벤트 계획 논의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 광화문 일대를 세계적 미디어아트 중심지로 도약시키기 위한 조직 기반을 공식 출범하고 사업추진에 속도를 낸다.

구는 4월 28일 구청 기획상황실에서 사단법인 ‘광화문스퀘어’ 창립총회를 개최하며 광화문스퀘어 프로젝트의 체계적 운영 기반을 마련했다.

이번 법인 출범은 기존의 민관합동협의회를 공식 조직으로 전환한 것으로, 안정적인 플랫폼 운영과 지속가능한 콘텐츠 확산을 위한 전환점이 될 전망이다.

행정안전부 지정 자유표시구역(2기) 사업인 ‘광화문스퀘어 프로젝트’는 광화문광장과 세종대로 일대 약 22만 1815㎡ 구역 내 대형 건축물 외벽 등에 최첨단 디지털 광고매체를 설치해 권역 전체를 하나의 거대한 미디어아트 캔버스로 운용하는 것이 목표다.

종로구를 비롯해 행정안전부, 서울시와 건물주, 광고·법률·회계 분야 전문가가 함께해 공공성과 산업성을 결합한 민관 협력 모델로 추진 중이다.

현재까지 코리아나호텔(K Vision), KT WEST(KT Square), 동아일보(Luux), 세광빌딩(Lume Media) 등 4개 핵심 거점에 전광판 설치를 완료했으며 다정빌딩, 국호빌딩, 교보생명빌딩, 광화문빌딩 등에도 연내 순차적으로 구축을 이어갈 계획이다.

이를 통해 광화문 일대 전반에 걸친 입체적 미디어 환경을 조성하고, 도시 공간과 콘텐츠를 결합시킨 새로운 문화경관을 구현한다는 구상이다.

종로구는 2026년을 광화문스퀘어 프로젝트 완성의 원년으로 삼고, 물리적 인프라 확충을 넘어 ‘광화문스퀘어 미디어 플랫폼(GMP)’의 운영 역량을 강화하는 데 행정력을 집중할 방침이다.

이번 창립총회에서는 지난해 가을 K-페스타 광화문스퀘어 오프닝 세리머니를 시작으로 신년 카운트다운, 삼일절 퍼포먼스, BTS 광화문 공연 등의 굵직한 이벤트 성과를 공유했다. 또 향후 미디어아트 콘텐츠 기획과 운영 방향에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

정문헌 구청장은 “광화문스퀘어는 대한민국의 역사와 문화를 가장 현대적으로 구현할 수 있는 K-미디어아트 거점”이라며 “이번 법인 출범을 계기로 세계 최고 수준의 미디어 플랫폼을 체계적으로 운영, 6월 붉은악마 월드컵 응원전 역시 차별화된 도시형 퍼포먼스로 선보일 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.