[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대는 제46회 장애인의 날을 맞아 정보화지원팀 권기표 담당자가 최근 교육부 장관 표창을 수상하는 성과를 거뒀다고 28일 밝혔다.

이번 표창은 고등교육 분야에서 장애인 교육 환경 개선과 정보 접근성 향상에 기여한 유공자에게 수여되는 것으로, 대구사이버대는 장애 학생을 포함한 모든 학습자가 차별 없이 디지털 교육 콘텐츠를 이용할 수 있도록 웹 접근성 개선을 지속적으로 추진해 온 점을 인정받았다.

대구사이버대는 지난 23일 NIA서울청사에서 열린 ‘모두를 위한 AI Accessibility 추진 방안 마련을 위한 세미나’에 발표자로 참여해 오픈소스 웹 접근성 지원도구 ‘모두웹(ModuWeb)’ 개발 사례를 통해 디지털 접근성 향상을 위한 대학의 우수 사례를 소개했다.

이날 권기표 담당자는 ‘행복한 웹을 위한 여정, 모두웹(ModuWeb)’을 주제로 모두웹의 개발 배경과 주요 기능, 웹 접근성 개선 사례를 공유하며 디지털 접근성 향상을 위한 대학의 우수 사례를 소개했다.

대구사이버대는 온라인 교육환경에서 발생할 수 있는 정보 격차를 줄이고 학습자 중심의 디지털 접근성을 높이기 위해 대학 홈페이지와 학습지원 시스템의 접근성 개선에 힘써왔다.

특히 시각장애인, 고령자 등 디지털 취약계층이 웹 서비스를 이용할 때 겪는 불편을 개선하기 위해 오픈소스 웹 접근성 지원도구 ‘모두웹(ModuWeb)’ 개발 프로젝트를 추진해왔다.

이번 수상을 계기로 대학 내 디지털 교육 콘텐츠의 접근성을 국제 웹 콘텐츠 접근성 지침(WCAG 2.2) 수준에 맞춰 고도화하고 장애 학생을 비롯한 모든 학습자를 위한 맞춤형 학습 환경을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

도진우 교육혁신지원처장은 “이번 성과는 대학의 기술적 역량이 사회적 가치로 확장된 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 단순한 기술 지원을 넘어 모든 사용자가 평등하게 정보를 이용할 수 있는 디지털 포용 문화를 확산하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

이근용 총장은 “우리 대학 구성원이 장애인 교육 환경 개선과 디지털 접근성 향상을 위해 기울여온 노력이 정부로부터 인정받게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 대구사이버대는 장애인 교육과 특수교육의 미래를 선도하고, 누구나 장벽 없이 배움의 기회를 누릴 수 있는 교육 환경을 만들어가겠다”고 말했다.