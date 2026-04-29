활동형·탐구형·정서형 맞춤 체험 제공… 연 4만9000여 명 이용 숲체험 프로그램 3~11월 운영… 올해 73개 기관 참여 마감, 개인 신청은 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 어린이들의 전인적 성장을 지원하기 위해 지역 내 5곳(불암산, 수락산, 영축산, 태릉, 노원골)에서 유아숲체험원을 운영 중이라고 밝혔다.

유아숲체험은 유아 창의성 발달, 자아개념 형성, 면역력 향상, 사회성 발달 등에 도움이 된다고 알려져 있다.

구는 유아숲체험원(이하 체험원)을 단순 놀이시설이 아닌 가족 휴식 공간으로 설계했다. 숲과 지형, 자연환경의 특성을 살려 도심 속에서도 자연을 온전히 체험할 수 있도록 했다. 구 관계자는 “아이들이 놀이와 체험 후 바로 귀가하는 것이 아니라 가족과 함께 머물며 쉴 수 있도록 공간을 구성했다”고 설명했다.

아이 성향에 따라 ▷활동형 ▷탐구형 ▷정서형으로 나눠 체험 장소를 선택할 수 있는 점도 특징이다.

활동적인 아이에게는 ‘노원골유아숲체험원’과 ‘영축산유아숲체험원’이 제격이다. 노원골에는 경사면을 활용한 데크 슬라이드와 타잔 놀이대, 암벽 오르기 등으로 다양한 신체활동이 가능하다. 영축산 체험원에는 새둥지 모양의 나무집과 거미줄 네트 놀이대가 마련돼 균형감각과 모험심을 키우기에 좋다.

호기심이 많고 탐구형인 아이에게는 ‘수락산유아숲체험원’과 ‘태릉유아숲체험원’을 추천한다. 수락산 체험원은 지난해 새롭게 단장하며 수락휴에서 착안한 나무를 관통하는 구조의 트리하우스, 숲소리 놀이터 등 아이들이 탐험할 수 있는 놀이시설이 있다. 태릉 체험원은 호수와 습지에서 서식하는 왜가리, 청둥오리 등 다양한 생태 관찰이 가능하며, 호수 둘레길을 따라 산책과 탐구를 즐길 수 있다.

정서적 안정과 휴식을 선호하는 아이들에게는 불암산유아숲체험원이 어울린다. 가족정원과 실개천, 책쉼터 ‘방긋’ 등 자연과 휴식, 독서를 함께 즐길 수 있는 복합 힐링 공간으로, 체험 후에는 인근 피크닉장에서 가족과 여유로운 시간을 보낼 수 있다.

또 체험원에서는 계절별 숲체험 프로그램도 운영된다. 봄꽃 로제트 놀이, 나뭇잎 액자 만들기 등 자연을 활용한 숲체험이 진행된다. 프로그램은 전문 ‘유아숲지도사’가 아이들의 눈높이에 맞춰 진행한다. 지난해 프로그램 이용객은 총 4만 9천여 명에 달했다. 그중 ‘불암산유아숲체험원’이 약 3만 명으로 가장 높은 이용률을 보였다.

숲체험 프로그램은 3월~11월까지 운영된다. 유치원·어린이집 등 단체 신청은 매년 1~2월 노원구청 홈페이지를 통해 신청받으며 올해는 73개 기관 참여로 모두 마감됐다. 개인은 서울시 공공예약 홈페이지에서 신청 가능하다. 체험시설은 상시 개방돼 별도 예약 없이 자유롭게 이용할 수 있다.

오승록 노원구청장은 “숲에서 마음껏 뛰어노는 경험은 아이들에게 최고의 교육이자 중요한 성장 자산”이라며 “가정의 달 5월, 가까운 숲에서 가족과 함께 행복한 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.