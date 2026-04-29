양화진 뱃길탐방 4~10월 총 14회 운영, 한강르네상스호 선상 역사·문화 체험 프로그램 6월에는 전통주 프로그램, 9월에는 절묘한 양화나루 축제, 역사공원 셀프미션 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구가 한강의 물길 위에서 과거와 현재를 잇는 특별한 시간으로 구민과 관광객을 초대한다.

마포구는 지역의 소중한 국가유산을 체험할 수 있는 ‘2026 마포구 생생 국가유산 활용사업-양화진 뱃길탐방’을 운영한다.

국가유산청 문화유산 활용사업으로 선정돼 추진되는 이번 사업은 조선시대 한양의 주요 나루였던 양화나루와 잠두봉 일대의 역사적 가치를 바탕으로 체험, 공연, 교육을 결합한 참여형 프로그램으로 구성됐다.

대표 프로그램인 ‘양화진 뱃길탐방’은 4월부터 10월까지 총 14회에 걸쳐 진행된다.

프로그램 참여자들은 양화진 군진터를 출발해 양화나루, 잠두봉 유적 등 마포의 주요 역사 공간을 따라 이동한 뒤 한강르네상스호에 올라 뱃길 탐방을 이어간다.

선상에서는 안전교육을 받은 후 국가유산 선상 해설을 청취하고, 자연 풍류 감상, 가야금 병창 공연과 시, 서, 화 체험, 나만의 뱃노래 만들기를 하며 역사와 감성을 함께 느끼는 특별한 시간을 보낸다.

특히 올해는 두 명의 전문 해설사와 함께 하는 테마 탐방을 마련해 요일에 따라 다른 이야기를 만나는 즐거움을 더했다.

화요일에는 겸재 정선의 옛 그림 속 한강과 오늘의 풍경을 함께 살펴보는 미술사 중심 해설로, 시대를 관통하는 예술의 흐름을 느낄 수 있다.

목요일에는 한강의 역사와 문화를 한 편의 이야기로 풀어, 양화나루부터 밤섬까지 이어지는 숨은 이야기를 들을 수 있다.

양화진 뱃길 탐방 참여 신청은 네이버 예약을 통해 가능하며, 회차당 50명 내외로 운영된다. 참가비는 1인당 1만 5천 원이며, 미취학 아동은 무료로 참여할 수 있다.

마포구는 오는 6월 양화진 뱃길탐방의 또 다른 프로그램으로 성인을 위한 ‘나루에서 만난 전통주, 나는 술로’를 운영해 삼해주 등 전통주를 매개로 역사와 이야기를 나누는 특별한 시간을 마련할 예정이다.

또 9월에는 절두산 성지, 선교사 묘원, 한강을 주제로 한 ‘제2회 절묘한 양화나루 축제’가 열린다.

양화진 역사공원 일대에서 펼쳐지는 이번 축제는 전통놀이, 나루잇기 보드게임, 시선배 체험, 공연 등 다채로운 프로그램으로 구성돼 누구나 즐길 수 있는 역사문화 축제의 장이 될 전망이다.

아울러 가족 단위 참여자가 양화진 일대를 탐험하며 미션을 수행하는 ‘역사공원 셀프미션’ 프로그램도 9월 중 운영될 예정이다.

자세한 내용은 마포구청 누리집 또는 ㈜컬처앤로드 문화유산활용연구소 블로그를 참고하면 된다.

구 관계자는 “양화진은 마포의 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 상징적인 공간”이라며 “한강 위에서 우리 문화유산의 가치를 새롭게 느끼고, 그 의미를 더욱 가까이 만나는 뜻깊은 시간 보내시길 바란다”고 말했다.