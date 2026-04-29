[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대와 국립원예특작과학원(원장 김대현)은 지난 27일 첨단 융복합 공동연구개발 및 인재양성 등 학·연 협력 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 상호발전을 위한 공동연구개발, 인적 교류 및 교육 협력을 추진함으로써 지속가능한 미래 성장동력 창출과 지역 균형발전에 기여함을 목적으로 추진됐다.

이날 협약식에는 국립경국대 이혁재 정책부총장, 김병규 입학협력처장, 임재환 글로컬대학추진단장, 신동희 대외협력본부장 및 스마트그린학부 교수진과 국립원예특작과학원 김대현 원장, 기획조정과장, 사과연구센터장, 사업운영팀장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 △농업 및 첨단 융·복합 분야의 공동연구개발 사업 △스마트농업, 고부가 농생명 소재와 관련한 기초·응용연구 공동 추진 △연구·교육에 필요한 시설·장비 등 연구인프라 공동 활용 △K-사과대학 운영을 위한 사과재배기술 및 현장 실무 중심의 전문인력 육성 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.

특히 정밀농업, 스마트농업 등 첨단 기술을 접목한 연구 협력을 통해 농업의 생산성과 효율성을 높이고, 현장 중심의 교육 및 연구를 연계함으로써 지역 산업과 연계된 실질적인 성과 창출이 기대된다.

국립경국대 이혁재 정책부총장은 “이번 협약은 대학의 연구 역량과 국가 연구기관의 전문성을 결합해 지역 농업의 혁신을 이끄는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 학·연 협력 네트워크를 강화해 지역과 함께 성장하는 대학으로서 역할을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.