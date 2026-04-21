[헤럴드경제=정목희 기자] 북한과 러시아를 잇는 두만강 자동차 교량이 오는 6월 완공될 전망이다.

북한 주재 러시아 대사관은 21일 텔레그램 채널을 통해 북러 국경에서 두만강 교량 연결식이 열렸다고 밝히며, 완공 시점을 6월 19일로 공개했다.

이날 행사에는 안드레이 니키틴 러시아 교통장관과 북러 정부 간 무역·경제 및 과학기술협조위원회 러시아 측 위원장인 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관 등이 화상으로 참석했다.

두만강 자동차 교량 건설은 지난해 6월 평양에서 열린 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 대통령 간 정상회담에서 합의된 사업으로, 같은 해 4월 말 착공됐다.

당초 완공 시점은 2026년 말로 예상됐지만, 계획대로 6월 19일 준공될 경우 약 반년가량 앞당겨지는 셈이다.

북러 양측은 강 중앙을 향해 각각 상판 공사를 진행해 올해 2월 말께 구조물을 연결한 것으로 알려졌으며, 이번 행사는 이를 공식적으로 ‘접합’하는 절차로 해석된다.

현재 두만강에는 북한 두만강역과 러시아 하산역을 기차로 오갈 수 있는 철교가 있지만 자동차용 교량은 없었다. 자동차 교량 개통은 북러 간 협력관계가 긴밀해지면서 양국 간 교류를 확대하는 실질 조치도 속도를 내고 있음을 보여준다.

러시아 타스 통신에 따르면 러시아 교통부는 착공 당시 “계획상으로 10개의 차선을 통해 하루 300대의 차와 2850명이 검문소를 통과할 수 있고 그 수는 더 늘어날 가능성이 있다”고 밝힌 바 있다.

두진호 한국국가전략연구원 유라시아연구센터장은 교량 개통 의미에 대해 “북한과 러시아 극동 지역간 연결성이 향상되면서 북한의 지정학, 지경학적 위상이 높아질 수 있다”고 전망했다.