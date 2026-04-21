[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 오는 24일 기장읍 대변항에서 전국 최고 수산물 축제인 ‘제30회 기장멸치축제’가 봄바다를 배경으로 열린다고 21일 밝혔다.

올해로 제30회를 맞이하는 기장멸치축제는 기장멸치축제추진위원회 주관으로 열리는 기장군 대표 축제로, 특히 올해는 개최 30주년이라는 뜻깊은 해인 만큼 더욱 다채로운 프로그램으로 열린다.

이번 축제는 24일 개막식을 시작으로 ▷낚시배 승선체험 ▷맨손 활어 잡기 ▷멸치은빛 락(樂)공연 ▷해상불꽃쇼 등 다채로운 문화 체험 행사가 펼쳐진다. 또 24일에는 정서주와 천록담, 25일은 손빈아·채윤·최지예, 26일은 미스터팡·김수희·장하온이 출연해 축제 분위기를 한층 끌어올릴 축하공연도 열릴 예정이다.

사전 접수를 통해 참가자를 모집한 ‘기장멸치 가요제’는 25일 예선을 거쳐 26일 본선이 진행된다. 본선 무대 이후 MC 박군과 나태주가 진행하는 ‘태군노래자랑’도 열린다. 이와 함께 멸치회 무료 시식회가 축제 기간 3일동안 운영된다.

행사장을 찾는 방문객의 편의를 위해 주말 오전 9시부터 오후 5시까지 무료 셔틀버스를 동해선 기장역 제2주차장에서 무양마을회전교차로까지 운행한다.

최일천 기장멸치축제추진위원장은 “올해로 30주년을 맞이한 기장멸치축제를 기념해 그 어느 때보다 내실 있는 먹거리와 볼거리를 정성껏 준비하고 있다”며 “따뜻한 봄기운 가득한 기장에서 멸치축제의 즐거움을 함께 나누며 특별한 추억을 만들어 보시기 바란다”고 말했다.