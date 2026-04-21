[헤럴드경제=장연주 기자] 외도로 이혼한 전 남편이 2년 만에 연락해 간 이식을 해달라면서, 그렇지 않으면 양육비를 못준다고 말했다는 사연이 공개돼 충격을 주고 있다.

지난 20일 방송된 KBS Joy 예능 ‘무엇이든 물어보살’에서는 익명 사연코너 ‘미니무.불.보’에 전 남편으로부터 간이식을 부탁받았다는 여성 A씨의 사연이 소개됐다.

A씨는 “결혼 1년 만에 아이가 태어났고, 남편은 새벽 2시에 ‘복숭아 먹고 싶다’고 하면 바로 사 올 정도로 가정적이었다”며 “그런데 아이가 태어난 뒤 상황은 달라졌다”고 말했다.

A씨에 따르면, 남편은 아이가 계속 울자 짜증이 늘었고, 이를 핑계로 집을 자주 비우기 시작했다.

결국 남편의 외도를 의심해 옷을 정리하던 중 낯선 여성과 찍은 사진을 발견했다. 이후 블랙박스와 SNS 대화 등을 통해 외도 사실을 확인했다.

A씨는 “증거를 확보하고도 바로 말하지 못했던 건 여전히 남편을 사랑했기 때문”이라며 “결국 ‘바람 피운거 다 알고 있다’고 말했는데, 남편은 ‘맞다 바람피웠다. 애 키우는 것도 힘들고 너에 대한 사랑이 없다. 이혼하자’고 했다”고 전했다.

이후 A씨는 아이와 함께 집을 나와 이혼했고, 2년 간 홀로 아이를 키워왔다.

그러던 중 전 남편이 다시 찾아와 “간경화 말기 판정을 받았다”며 “간이식을 해주면 양육비를 계속 보내겠다”고 요구했다.

이에 A씨가 “해주지 않으면 어떻게 하냐”고 묻자 전 남편은 “양육비를 못준다”고 답해 충격을 안겼다.

그는 “전 남편이 벌 받는 것 같아 속은 시원하지만 아이 아빠이기도 해서 마음이 쓰인다”며 고민을 털어놨다.

이에 대해 이수근과 서장훈은 분노했다.

서장훈은 “간이식은 직계가족에게 부탁하는 건데 왜 전처에게 하냐”며 “하더라도 불륜 상대에게 부탁해야 하는 것 아니냐”고 지적했다.

그러면서 “사연자가 혹시 간이식을 계기로 다시 잘될 거라는 기대를 하는 건 아닌지 생각해봐야 한다”며 “이제는 전 남편이 아니라 아이와 본인의 미래를 고민하는게 더 중요하다”고 조언했다.