“21일부터 협상” 추가연장엔 선그어 합의 전까지 해상봉쇄 이어갈 방침 이란 “위협시 협상 없다”…참석 미정 美 혼선·이란 내홍에 불확실성 가중

도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 이란과의 2주 휴전 시한이 미국 동부시간 기준으로 22일 저녁이라며 기존에 알려졌던 휴전 만료 기간을 사실상 하루 연장했다. 또한 “휴전 연장 가능성은 매우 작다. 협상은 오는 21일부터 시작될 것”이라며 대(對)이란 해상 봉쇄는 합의가 체결될 때까지 유지하겠다는 방침을 재확인했다. 이란은 미국의 위협이 지속되는 한 협상에 나설 수 없다며 2차 회담 참여 여부를 밝히지 않은 상태다. 휴전 종료 시점이 다가오는 가운데 미국과 이란 모두 강경 발언을 이어가면서 종전 협상에 대한 전망은 여전히 안갯속이다. ▶관련기사 6면

트럼프 대통령은 이날 블룸버그통신과의 전화 인터뷰에서 휴전 종료 시점에 대해 “워싱턴 시간으로 수요일 저녁”이라고 못박았다. 지난 7일 휴전을 발표했지만, 실제 발효는 8일부터라는 점을 고려한 발언으로 보인다고 뉴욕타임스(NYT)는 짚었다. 그는 JD 밴스 부통령이 이날 중 이란과의 협상을 위해 파키스탄으로 향할 것이며 21일부터 협상이 시작된다고도 했다.

그는 휴전 연장 가능성에 대해서는 “매우 작다”고 선을 그었다. 트럼프 대통령은 “그들(이란)은 내가 (해협을) 열기를 바란다. 나는 합의 서명이 있을 때까지 열지 않을 것”이라며 대이란 해상봉쇄를 계속 유지하겠다고 밝혔다. 합의가 되지 않을 경우 전투가 즉각 재개되느냐는 질문에는 “합의가 없다면 분명히 그럴 것으로 예상한다”고 답했다. 같은 날 PBS 인터뷰에서도 휴전 기한 종료 이후 상황에 대해 “합의가 없으면 많은 폭탄이 쏟아질 것”이라며 군사적 대응 가능성을 재차 경고했다.

트럼프 대통령은 이번 협상에 대한 기대감도 동시에 띄웠다. 그는 “나는 서둘러 나쁜 합의를 하지 않을 것”이라며 시간이 충분하다고 했다. 회담에 직접 참석하고 싶지만 그럴 필요는 없을 것이라고 덧붙였다.

이란 측은 공식적으로 협상 참가 여부를 확정하지 않고 있다. 이란 협상단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장은 20일 자신의 엑스를 통해 “우리는 위협의 그림자 아래에서 이뤄지는 협상을 받아들이지 않을 것”이라고 밝혔다. 또 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 재개될 경우 “새로운 카드를 꺼낼 준비를 해왔다”고 강조했다.

그는 트럼프 미국 대통령이 “봉쇄 조치를 가하고 휴전 협정을 위반하면서 협상테이블을 항복의 테이블로 바꾸려 하거나 다시 전쟁을 일으킬 명분을 만들려 하고 있다”면서 이같이 밝혔다.

마수드 페제시키안 이란 대통령 역시 미국의 태도를 강력하게 비판하며 약속 이행을 촉구했다. 그는 “약속을 준수하는 것이야말로 의미 있는 대화의 기초”라며 “미국 정부의 과거 행적과 행태에 대해 이란 내부에는 여전히 깊은 역사적 불신이 남아 있다”고 말했다.

그는 “최근 미국 관리들이 보내는 신호는 비건설적이고 모순적이다. 이런 접근 방식은 결국 이란의 항복을 받아내기 위한 메시지를 담고 있다”며 “그러나 이란 국민은 강압이나 강요에 절대 굴복하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

한편 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 미국의 ‘역봉쇄’로 양측이 대치하는 가운데 트럼프 대통령의 오락가락 메시지와 이란 지도부의 내부 갈등 양상이 더해져 협상 불확실성이 갈수록 커지는 모습이다. 트럼프 대통령이 언론 인터뷰와 소셜미디어 등에서 언급한 협상 시한, 전망, 참석자 등에 대한 메시지는 모순될 정도로 일관성이 떨어진다는 지적이다. 또한 이란 내부에서도 온건파와 강경파의 내홍이 짙어져 호르무즈 개방과 재봉쇄, 협상참여에 대한 긍정 검토와 미국의 태도 변화 요구 등이 혼재된 상황이다. 서지연 기자