운영지원센터·참여기업 내달 22일까지 모집 청년 1만명 대상…훈련비·월 최대 50만원 지원 “기업 맞춤형 교육으로 취업 연계 강화”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 대기업과 손잡고 청년 맞춤형 직무훈련 프로그램을 제공하는 ‘K-뉴딜 아카데미’를 본격 추진한다. 기업이 직접 설계한 교육과정을 통해 청년의 노동시장 진입을 지원하겠다는 구상이다.

고용노동부와 산업통상자원부는 21일 한국직업능력연구원과 함께 ‘K-뉴딜 아카데미’ 운영지원센터 및 참여기업을 4월 22일부터 5월 22일까지 모집한다고 밝혔다.

K-뉴딜 아카데미는 청년이 선호하는 대기업 등이 주도해 직무훈련과 다양한 프로그램을 직접 설계·운영하는 사업이다. 정부는 이를 통해 청년의 직무역량을 높이고 노동시장 진입을 지원하는 ‘징검다리’ 역할을 하겠다는 계획이다.

참여 기업은 대기업뿐 아니라 업종별·지역별 주요 기업 등으로, 자체 강점 분야를 중심으로 교육과정을 구성할 수 있다. 단독 참여뿐 아니라 컨소시엄 형태도 가능하다. 직무훈련 외에도 멘토링, 진로 설계, 경진대회 등 다양한 프로그램을 포함할 수 있다.

이번 사업은 총 1만명의 청년을 대상으로 추진된다. 참여 대상은 15~34세 미취업 청년이며, 일정 기간 이상 실업 상태인 취약 청년이 우대된다. 훈련은 400시간 이상, 3개월 이상 운영된다.

정부는 기업 운영비와 함께 청년 참여수당도 지원한다. 수도권은 월 30만원, 비수도권은 월 50만원이 지급되며, 훈련비 역시 비수도권에 더 높은 단가를 적용해 지방 참여를 유도할 방침이다.

운영지원센터는 기업의 프로그램 운영과 홍보 등을 담당하는 기관으로, 관련 경험과 역량을 갖춘 기관이 참여할 수 있다. 참여를 원하는 기업과 운영기관은 공동으로 신청해야 한다.

정부는 기업이 설계한 프로그램이 실제 직무역량과 기업 인프라를 반영한 ‘현장형 교육’인지 여부를 중점 심사할 계획이다.

이민우 산업통상자원부 산업정책관은 “청년은 경력 단절 없이 미래 일 경험을 쌓고, 기업은 잠재 인재의 역량을 높일 수 있을 것”이라며 “산업과 인재가 함께 성장하는 선순환 구조를 기대한다”고 말했다.

편도인 노동부 직업능력정책국장은 “대기업의 노하우를 청년 역량 향상에 직접 활용할 수 있는 기회”라며 “많은 기업의 적극적인 참여를 기대한다”고 밝혔다.

한편 사업 설명회는 오는 4월 29일 서울에서 열릴 예정이며, 세부 공고는 노동부와 한국직업능력연구원 홈페이지에서 확인할 수 있다.