[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA 서어진(대보건설·24)이 신차 장기렌트 및 리스 전문 기업인 오토비즈니스와 서브 후원 계약을 체결했다.

후원 조인식은 지난 20일 인천 부평구에 위치한 오토비즈니스 본사에서 진행됐다. 서어진은 “저를 믿고 후원을 결정해 주신 오토비즈니스에 깊은 감사의 말씀을 드린다. 앞으로 더 좋은 모습과 성적으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

서어진은 2020년 KLPGA 입회 이후 꾸준한 성장세를 보여온 선수다. 국가대표 출신으로 기본기가 탄탄하며 안정적인 경기 운영이 강점인 그는 2024 시즌 준우승 2회를 포함해 총 8차례 탑10에 오르며 존재감을 드러냈다.

오토비즈니스 이정환 대표는 “서어진의 꾸준함과 성장 가능성을 높이 평가하고 있다”며 “안정적인 환경 속에서 최고의 퍼포먼스를 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

이번 후원 계약으로 서어진은 오토비즈니스의 모빌리티 브랜드 ‘CARYO(카요)’ 로고가 부착된 의류를 착용하고 공식적인 활동에 나서게 된다. 서어진은 이번 주 진행되는 KLPGA투어 ‘제2회 덕신EPC 챔피언십’에 참가해 생애 첫 우승에 도전한다.