‘밀라노 디자인위크 2026’ 참가 삼성전자, AI 시대 ‘사람 중심 디자인’ 강조 LG전자, 럭셔리 라이프스타일 선보여

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자와 LG전자가 세계 최대 디자인 축제인 ‘밀라노 디자인위크 2026’에 나란히 참가한다. 양사는 인공지능(AI) 기반 미래 라이프스타일과 럭셔리 라이프스타일을 내세워 유럽 공략에 나섰다.

삼성전자는 밀라노 비아 토르토나 27에 위치한 슈퍼스튜디오 피유에서 ‘디자인은 사랑의 표현(Design is an Act of Love)’이라는 주제로 사람 중심의 디자인을 강조했다. 이번 전시는 관람객과의 상호작용을 강화한 오픈랩 형태로 꾸며졌으며, 미래 디자인 콘셉트 디자인과 최신 제품을 포함한 120여 점이 전시됐다.

전시 공간은 총 12개의 몰입형 구역으로 구성됐다. 갤럭시 폴더블 폰을 활용한 아트월, 모바일과 가전의 연결성을 보여주는 주방 체험존, XR 기반 오디토리움 등을 통해 AI 기술이 일상을 어떻게 바꿀 수 있는지를 시각적으로 풀어냈다.

이 밖에도 투명 스피커와 디스플레이를 활용한 오디오 전시, 삼성 OLED TV·마이크로 RGB TV 등을 활용한 예술적 거실 공간도 큰 관심을 받았다.

삼성전자는 이번 행사에서 새로운 디자인 공식인 ‘AI X (EI+HI)’도 제시했다. 이는 공감과 상상력, 그리고 인간의 의도가 AI와 결합될 때 기술의 가치가 극대화된다는 철학을 담고 있다.

마우로 포르치니 삼성전자 DX부문 최고디자인책임자(CDO) 사장은 “디자인은 사람들의 다양성을 반영하고 각기 다른 라이프스타일과 가치를 포용해야 한다”며 “이번 전시를 통해 사람의 의도와 공감, 상상력이 결합된 디자인이 어떻게 우리의 삶을 더 의미 있게 변화시키는지 보여주고자 했다“고 밝혔다.

LG전자도 밀라노 디자인 위크의 주방 가전·가구 박람회인 ‘유로쿠치나’에 참가한다. 2024년 대비 2배 확대된 규모인 약 840㎡ 규모의 전시관에서 전시 제품 수도 약 20% 늘려 역대 최대 규모로 꾸몄다.

LG전자는 ‘다양한 삶의 조각으로 완성한 공간(Mosaic of Living)’을 주제로 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 ‘SKS’와 유럽 전용 빌트인 가전 ‘LG 빌트인’을 포함한 한층 강화된 라인업을 선보인다.

이번 전시에서 주방을 단순 조리 공간이 아닌 휴식과 사교, 전시를 아우르는 복합 공간으로 정의, 이탈리아·덴마크 디자이너 듀오 감 프라테시와 협업해 완성도를 높였다.

기술 측면에서는 AI 기반 편의 기능을 전면에 내세웠다. 식기세척기에는 오염도를 감지해 세척 강도와 물 사용량을 자동 조절하는 ‘AI 센스클린’을, 오븐에는 내부 카메라로 식재료를 인식해 요리 모드를 추천하는 ‘고메 AI’를 적용했다. 에너지 효율과 사용 편의성을 동시에 강화해 유럽 소비자 공략에 나선 것이다.

특히 전시장뿐 아니라 밀라노 전역에서 열리는 장외 전시 ‘푸오리살로네(Fuorisalone)’에도 참여한다. ‘시그니처 키친 스위트’를 리브랜딩한 ‘SKS’의 디자인 철학과 가치를 유럽 고객들에게 소개할 계획이다.

백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 “유럽 고객의 라이프스타일과 주방 문화에 최적화된 프리미엄 빌트인 제품을 앞세워 고객 선택의 폭을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.