최근 기업들이 사옥이나 사무실을 선택할 때 ‘직원 복지’와 ‘건강 관리’를 중요 요소로 고려하면서, 단지 내 의료 인프라를 갖춘 지식산업센터 수요가 늘고 있다. 경기도 구리갈매지구에 위치한 ‘현대 테라타워 구리갈매’는 이러한 수요를 반영해 검진센터를 포함한 복합 업무환경을 구성했다.

단지 내 1층에 약 1,200㎡ 규모로 조성된 ‘구리웰니스건강검진센터’는 지역민과 입주 기업 임직원들이 이용하고 있다. 이곳은 정밀 진단 장비와 시설을 갖춘 것이 특징이다.

단순 검진을 넘어 내과 외래진료, 치과, 에스테틱, 수액 영양 클리닉 등을 포함한 의료 서비스를 제공한다. 장 면역 프로그램과 만성질환 관리 등 기능의학 기반 프로그램을 통해 개인별 건강 관리가 가능하도록 구성됐다. 이에 따라 입주사 임직원은 업무 공간 인근에서 의료 서비스를 이용할 수 있다.

구리웰니스건강검진센터 관계자는 “건강 관리에 대한 수요가 증가하면서 업무공간과 인접한 위치에서 개인 맞춤형 건강 관리가 가능한 환경에 대한 관심이 이어지고 있다”며 “웰니스 관련 수요는 향후에도 지속될 것으로 보인다”고 말했다.

경기도 구리갈매지구에 위치한 ‘현대 테라타워 구리갈매’는 의료시설 외에도 다양한 편의시설을 함께 구성했다. 단지 1층에는 건강검진센터와 함께 약 3,800㎡ 규모의 상업시설이 조성돼 있다.

부동산 전문가는 “기업 환경을 고려할 때 다양한 편의시설과의 접근성이 중요한 요소로 작용한다”며 “지식산업센터 내 복합시설 구성은 확대되는 추세”라고 설명했다.

‘현대 테라타워 구리갈매’는 지하 2층부터 지상 10층 규모의 복합 지식산업센터로, 업무형과 라이브오피스형, 드라이브인형 등 다양한 형태의 기업 환경에 대응할 수 있도록 설계됐다.

입주기업을 위한 특화 설계와 커뮤니티 시설도 포함됐다. 라이브오피스, 드라이브인, 업무형 공간을 층별과 라인별로 구분해 공간 활용과 운영 효율을 고려했다.

지하 2층부터 지상 8층 구간에는 직선형 램프와 도어투도어 시스템을 적용해 물류 이동을 고려했으며, 최대 6m 층고를 확보했다. 상층부에는 테라스형 업무 공간도 일부 구성됐다.

단지 내에는 세미나실과 피트니스실, 라운지, 회의실 등 커뮤니티 시설이 조성되며, 지하 2층 단풍정원부터 9층 빛의 정원까지 공개녹지형 휴게공간도 마련된다.