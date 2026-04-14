[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]6·3 지방선거 국민의힘 후보로 확정된 이철우 경북지사 후보는 14일 “당은 대구·경북 공동선거대책위원회를 조속히 구성 할 것을 요청한다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 오후 안동도청 소재 선거사무소에서 열린 기자회견을 통해 이같이 말하고 “대구·경북의 민심과 조직, 메시지와 전략을 하나로 묶는 통합 대응 체계를 서둘러 갖춰달라”고 요구했다.

이를 통해 “대구·경북에서 보수 우파를 다시 일으켜 세우고 희망의 불씨를 전국으로 확산시켜 반드시 반전의 역사를 만들어내겠다”고 강조했다.

더불어 “함께 경쟁해 준 김재원, 백승주, 이강덕, 임이자, 최경환 후보들께 위로의 말씀을 드린다”며 “대한민국을 바로 세우라는 도민의 준엄한 명령으로 무겁게 받아들이고 있다”고 했다.

이어 “정치를 하며 한 번도 편한 길을 택한 적이 없다”며 “사드 배치 반대의 거센 소용돌이 앞에서도 국익을 외쳤고 서슬 퍼렇던 겨울에도 침묵하지 않고 광장에 올라 자유대한민국을 지키겠다는 마음으로 목청 높여 애국가를 불렀다”고 했다.

또 “대구경북행정통합과 통합신공항 건설, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 유치와 산불피해지역 재창조 같은 큰 과제들도 우리 후손의 삶을 바꾸는 일이라 믿었기에 온갖 비판과 반대 속에서도 물러서지 않고 추진했다”고 설명했다.

이철우 후보는 “이렇게 까지 추진할 수 있었던 것은 가슴에 박정희 정신을 새겼기 때문”이라며 “병마의 고비를 이겨내고 다시 일어선 것도 아직 경북을 위해 나라를 위해 더 뛰라는 하늘의 명이 있었기 때문이라고 믿는다. 대구·경북 시도민만 믿고 뚝심 있게 나아가 반드시 결과로 보답하겠다”고 말했다.