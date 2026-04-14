15일 자정부터…수급 불안 시 대상 품목 추가 지정

[헤럴드경제=윤성현 기자] 정부가 중동 정세 불안으로 촉발된 공급망 위기에 대응하기 위해 석유화학 원료·제품에 대한 매점매석 금지 조치를 시행한다. 국민 생활과 핵심 산업에 미치는 영향을 최소화하기 위한 선제적 대응이다.

산업통상부와 재정경제부는 오는 15일 자정을 기해 ‘석유화학제품 원료 등의 매점매석 금지 및 긴급수급조정에 관한 규정’을 고시하고 즉각 시행한다고 14일 밝혔다.

이번 조치에 따라 나프타에서 생산되는 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 기타 유분 등 7개 기초 유분에 대한 매점매석이 금지된다. 해당 물품을 취급하는 사업자는 전년 같은 기간보다 재고량을 80%를 초과해 보관할 수 없다.

정부는 기초 유분을 통해 생산되는 품목 가운데 수급 차질이 우려되는 원료나 제품이 추가로 확인될 경우 관계부처 협의를 거쳐 매점매석 금지 대상에 신속히 포함시킬 방침이다. 특히 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 중간재는 물론 의료용 수액 백과 포장 용기 등 생활·보건과 밀접한 제품의 수급 상황을 면밀히 점검할 계획이다.

또한 매점매석 금지 조치에도 불구하고 수급 불안이 지속될 경우, 해당 품목의 생산·출고·판매량을 조정하는 긴급수급조정 조치도 검토한다는 방침이다. 산업부는 국민의 생명과 보건, 생활필수품, 국방·안보 및 핵심 산업 분야에 대해서는 수급 불안 발생 시 우선적으로 대응 조치를 추진하겠다고 강조했다.