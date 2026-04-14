외국인 지역 방문율 34.5%로 상승 지역 체류일 528만 일·지출 17.2%↑ 수도권 거주자 지역 방문 6.81% 늘어

[헤럴드경제=김명상 기자] 올해 1분기에 외국인의 지방공항과 철도, 항만을 통한 방문과 체류, 소비가 모두 늘어난 것으로 나타났다. 내국인의 지역여행 횟수와 지출도 함께 증가하면서 수도권 쏠림 현상이 완화되는 모습이다.

14일 문화체육관광부가 발표한 ‘2026년 1분기 지역관광 데이터’에 따르면 올해 1~3월 지방공항 입국 외래객은 85만 3905명으로 지난해 같은 기간(57만 389명)보다 49.7% 늘었다. 철도를 이용한 외국인 여행객은 약 169만 2988명으로 전년 대비 46.4% 증가했고, 지방항만 입항 외국인은 33만 5161명으로 6.1% 늘었다. 이에 따라 방한 외국인의 지역 방문율은 34.5%로 전년 대비 3.2%포인트 상승했고, 수도권 방문율은 79.9%로 0.8%포인트 낮아졌다.

외래관광객의 지역 체류일 수는 388만 일에서 528만 일로 36.2% 증가했다. 같은 기간 지역 지출액은 7억 5000만 달러에서 8억 8000만 달러로 17.2% 늘어 체류 증가가 지출 확대와 동시에 진행된 것으로 나타났다. 한국관광 데이터랩 카드 빅데이터 분석 결과 외국인의 지역 내 카드 소비액은 3681억 원에서 4667억 원으로 26.8% 늘어났다.

내국인의 지역여행도 증가세를 보였다. 올해 1~2월 내국인의 지역여행 횟수는 3931만 회로 지난해 같은 기간 3677만 회보다 6.9% 늘었다. 같은 기간 지역여행 지출액은 5조 2420억 원에서 5조 4010억 원으로 3.0% 늘었다. 한국관광 데이터랩 통신 빅데이터 기준 수도권 거주 국민의 지역 방문객 수는 1억 6561만 명에서 1억 7690만 명으로 6.81% 늘었고, 내국인의 지역 내 카드 소비액은 15조 5841억 원에서 16조 5249억 원으로 6.0% 증가했다.

이러한 흐름은 정부와 지자체가 추진한 ‘반값 여행’, ‘반값 휴가’, ‘대국민여행캠페인’ 등 지원책과 지역 중심 해외 관광마케팅이 뒷받침한 것으로 분석됐다. 지역 관광숙박업계가 응답한 숙박 할인권 매출 도움 정도는 100점 만점 기준 44.3점에서 50.2점으로 높아졌다. 영월·거창·횡성·밀양·강진 등 ‘반값 여행’ 대상 지역에 대한 SNS와 인터넷 커뮤니티 언급량도 전년 대비 증가했다. 외국인이 SNS에서 수도권이 아닌 지역관광을 언급한 비중은 19.1%에서 27.2%로 8.1%포인트 뛰었다.

정부는 지난 2월 25일 열린 ‘국가관광전략회의’에서 지역을 대한민국 경제의 새로운 성장축으로 삼는 관광 시대를 선언한 바 있다. 3월 31일에는 ‘국가관광전략회의’를 대통령 소속으로 격상하는 관광기본법 개정안이 국회를 통과하면서 이러한 기조가 더욱 가속화될 전망이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “그동안 수도권에 집중되었던 관광 흐름이 대한민국 전역으로 확산하는 긍정적인 변화가 지표로 증명되고 있다는 점이 매우 고무적”이라며 “정부는 이러한 흐름이 일시적인 현상에 그치지 않도록 초광역 관광권 조성과 지역만의 독창적인 콘텐츠 확충에 박차를 가해 지역관광의 질적 대도약을 완성해 나가겠다”고 말했다.