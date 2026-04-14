홀드백 등 영화계 주요 현안 관련 의견 청취 “회복 지연 한국 영화, 심폐소생술 필요해” 656억원 규모 영화 관련 예산 지원 홍보

[헤럴드경제=손미정 기자] 최휘영 문화체육관광부 장관은 14일 오후 서울 중구 인디그라운드에서 ‘한국 영화산업 회복을 위한 소통 간담회’를 열고, 홀드백(극장 개봉 영화가 온라인동영상서비스 등 다른 유통 채널로 넘어가기까지의 유예 기간) 등 주요 현안에 대한 영화계 현장 의견을 청취했다.

이날 간담회는 ‘홀드백’ 법제화 폐지, 스크린 집중 제한 제도 도입, 최소 상영 일수 확대, 정책 펀드 확대 등에 대한 영화계 의견을 듣고, 어려움을 겪고 있는 한국 영화산업의 회복을 위한 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.

간담회에는 김병인 한국시나리오작가협회 이사장, 김승범 나이너스엔터테인먼트 대표, 백재호 한국독립영화협회 이사장, 양우석 감독, 이동하 한국영화프로듀서조합 대표, 이은 한국영화제작가협회 회장, 이화배 배급사연대 대표, 최낙용 한국예술영화관협회 회장 등이 참석했다.

최근 영화계는 정부와 국회가 주도하고 있는 영화산업 관련 정책 수립 과정에서 정작 업계의 목소리가 빠져있다는 비판의 목소리를 높여왔다.

지난 7일 배급사연대는 입장문을 내고 “최근 영화산업에 중대한 영향을 미치는 각종 정책이 입안 과정에서 영화산업 현장의 목소리가 배제된 채 일방적으로 추진되고 있다”면서 “배급은 제작, 투자를 대표하여 상영과 협상하는 핵심적인 영화 사업자임에도 정책 결정 과정에서 이해관계와 전문성이 충분히 고려되지 않고 있다”고 호소했다.

이어 지난 9일에는 한국영화프로듀서조합과 한국영화감독조합이사회 등 13개 단체로 구성된 영화단체연대회의가 ‘6개월 홀드백 법안’ 철회와 스크린 집중 제한 제도 도입, 투자 지원책 등을 제안했다. 특히 이들은 홀드백 법안이 업계의 투자비 회수를 어렵게 하고, 관객의 볼 기회를 제한하는 ‘잘못된 처방’이라고 주장했다.

이와 관련해 최 장관은 이날 모두 발언에서 “영화계가 어려우면 K-컬처가 어렵다”며 “코로나 이후 회복이 안 돼 심폐소생술이 필요하다”고 말했다.

이어 “홀드백 같은 경우 영화계에 계신 분들의 의견이 다르고, 국회 논의도 확정된 것은 아니다”라며 “영화계 중지(衆智)를 모아야 하고 극장과도 논의해야 진도가 나갈 수 있다”고 밝혔다.

이날 자리에서 문체부는 업계에 영화 분야 예산과 지원 사업이 늘어난 점도 적극적으로 알렸다. 2026년 제1차 추가경졍예산에는 중예산영화 제작 지원(260억원 증액), 독립예술영화 제작 지원(45억원 증액), 한국영화 첨단제작 집중 지원(80억원 신규), 국민 영화관람 활성화 지원(271억원 신규) 등 영화 분야 지원 예산 총 656억원이 포함됐다.

최 장관은 “이번 추경을 통해 국민들이 즐길 수 있는 많은 영화가 제작될 수 있도록 하고, 많은 국민에게 관람 기회를 제공해 한국영화 재도약의 계기를 마련하겠다”라고 약속했다.