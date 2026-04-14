대우건설이 충남 천안시 업성동 일원에 선보이는 ‘업성 푸르지오 레이크시티’ 견본주택이 오픈 3일간 1만 1000여명의 방문객들이 방문했다.

지난 10일 문을 연 견본주택에는 개관 첫날부터 방문객이 몰리며 대기 줄이 형성됐다. 내부에서는 세대 관람과 상담이 이어졌고, 청약 일정과 자격, 상품 구성 등에 대한 문의도 진행됐다.

업성 푸르지오 레이크시티는 성성호수공원 일대에 조성되는 대단지 아파트로, 기존 ‘천안 레이크타운 푸르지오’와 ‘천안 푸르지오 레이크사이드’와 함께 약 6,700세대 규모의 푸르지오 브랜드타운을 형성한다.

이 단지의 청약 일정은 4월 14일 1순위, 15일 2순위 접수 순으로 진행된다. 1차 계약금 1,000만원 정액제를 적용해 초기 부담을 낮췄으며, 비규제지역으로 전매제한과 재당첨제한, 의무거주기간이 적용되지 않는다.

업성 푸르지오 레이크시티는 입지 여건이 우수하다. 약 52만8,000㎡ 규모의 성성호수공원이 인접해 쾌적한 주거환경을 갖췄으며, 일부 세대에서는 호수 조망도 가능하다. 또한 유치원과 초·중·고(예정) 부지가 가까워 도보 통학이 가능한 ‘원스톱 교육 환경’을 형성할 전망이다.

생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 단지 앞 준주거용지 내 상업시설 조성이 예정돼 있으며, 이마트, 코스트코, 롯데마트 등 대형 유통시설과 성성지구 중심상권 이용이 편리하다. 삼성전자 천안캠퍼스와 천안일반산업단지, 아산스마트밸리 등 주요 산업시설과도 인접해 직주근접 여건도 갖췄다.

상품성 역시 주목된다. 단지는 게스트하우스(총 5개실, 최상층 2개실 포함), 피트니스센터, 골프연습장, 사우나, 브런치 카페, 대형 선큰가든 등 다양한 커뮤니티 시설을 계획하고 있다. 특히 견본주택에서는 39층 스카이라운지와 25m 4레인 규모의 실내수영장에 대한 방문객들의 관람이 집중됐다.

세대 내부는 남향 위주의 단지 배치와 4베이 판상형 중심 설계를 통해 채광과 통풍을 강화했으며, 3면 발코니 확장 설계(일부 세대 적용)로 공간 활용도를 높였다. 세대 창고를 제공해 수납 편의성을 높였고, 드레스룸과 알파룸, 다림질실(일부 세대) 등 특화 설계도 적용된다.

한편, 업성 푸르지오 레이크시티는 지하 2층~지상 최고 39층, 총 1,908세대 규모로 조성되며, 이 중 1블록 전용 72~95㎡ 1,460세대가 우선 공급된다.