정은경 복지장관, 14일 국무회의서 ‘복지위기 알림 앱’ 활용 협조 요청 전기·수도 검침원, 교사, 경찰 등 생활 밀접 직종 참여 독려

[헤럴드경제=이태형 기자] 복지 사각지대를 줄이기 위해 집배원, 교사, 경찰 등 생활 밀접 직종을 중심으로 위기가구 발굴에 나선다.

보건복지부는 14일 국무회의에서 국민 생활과 밀접한 연관이 있는 기관과 종사자들이 ‘복지위기 알림 앱’을 적극적으로 활용할 수 있도록 안내해 달라고 다른 부처에 요청했다고 밝혔다.

이날 국무회의에서 정은경 복지부 장관은 부처별로 민생과 밀접한 업무를 수행하는 소속·산하기관, 협회·단체 등에 참여를 당부했다.

사회복지시설 종사자를 비롯해 교직원, 이·통장, 전기·수도·가스 검침원, 경찰, 소방, 집배원 등 일상에서 주민과 접촉이 많은 직종이 주변의 복지 위기를 보다 면밀하게 포착해 알릴 수 있을 것으로 보인다.

한편 복지부는 경제적 어려움, 건강 문제, 고립·고독 등 본인과 이웃이 겪고 있는 복지위기 상황을 모바일로 신속하게 알릴 수 있는 ‘복지위기 알림 앱’을 운영하고 있다.

본인은 물론 이웃 등 누구든지 주변의 복지위기를 앱으로 알리면 관할 읍면동 주민센터에 즉시 배정된다. 이후 복지 담당 공무원의 확인과 상담을 거쳐 필요한 복지서비스를 제공하게 된다.

복지위기 알림 앱을 운영하기 시작한 2024년 6월부터 현재까지 약 2만 건의 도움 요청이 접수됐다. 이 중에서 약 1만3000 건에 대해 공공 또는 민간 복지서비스를 연계하고 있다.

기존에 복지서비스를 제공받고 있던 경우에는 추가적인 상담과 서비스 안내를 진행한다.

정은경 복지부 장관은 “비상경제 상황에서 주변의 어려운 분들을 보다 주의 깊게 살피고 촘촘하게 지원하기 위해 각 부처와 관계기관, 지방정부의 적극적인 협조가 필요하다”며 “복지위기 알림 앱은 누구나 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 만큼 많은 관심과 활용을 부탁드린다”고 당부했다.