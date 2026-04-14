‘실내공기질 관리법 시행령’ 개정안, 14일 국무회의 의결 우수시설에 관리자 교육, 측정 자료 10년간 기록·보존 의무 면제

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 지하역사나 영화관, 실내 체육시설 등 다중이용시설 중 실내공기질 관리가 우수한 곳을 지정하고 실내공기질 관리 수준을 강화한다.

기후에너지환경부는 14일 국무회의에서 ‘실내공기질 관리법 시행령’ 개정안이 의결돼 이달 16일부터 시행된다고 밝혔다.

이번 시행령 개정은 ‘실내공기질 관리법’ 개정에 따른 후속 조치로 ‘실내공기질 관리 우수시설 지정제도’ 운영에 필요한 세부 기준과 혜택 등을 구체적으로 담았다.

‘실내공기질 관리 우수시설 지정제도’는 일정 기준 이상으로 실내공기질을 관리하는 다중이용시설을 우수시설로 지정하는 제도다.

이를 통해 시설 소유자가 실내공기질 관리에 더욱 힘쓰도록 유도해 다중이용시설의 실내공기질을 쾌적하게 유지하고, 이용자가 보다 안심하고 실내 공간을 이용할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

실내공기질 관리 우수시설로 지정받기 위해서는 최근 4년간 행정처분 이력이 없어야 하고, 실내공기질 관리를 위한 시설 운영계획과 환기·공기정화 설비를 마련해야 한다. 초미세먼지 농도 등 실내공기질(PM-2.5, CO2)도 실시간으로 측정하고 관리해야 한다.

실내공기질 관리 우수시설로 지정된 시설은 3년마다 받아야 하는 관리자 교육과 측정대행업체 등을 통해 연 1회 실시하는 실내공기질 측정을 비롯해 이 측정 항목 자료의 10년간 기록·보존을 면제하는 등 행정적인 부담이 줄어든다.

조현수 기후부 환경보건국장은 “이번 시행령 개정으로 실내공기질 관리가 잘 되는 다중이용시설을 실내공기질 관리 우수시설로 지정하고 혜택을 제공해 시설 소유자가 자율적이고 적극적으로 실내공기질을 관리할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “앞으로도 국민이 다중이용시설을 안심하고 이용할 수 있도록 쾌적한 실내 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.