- 산림청, ‘지역을 살리는 국민여행활력’ 일환…산림복지시설 숙박요금 최대 30% 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청이 국민의 봄 여행을 응원한다.

산림청은 14일 올봄 국민들이 전국의 산림복지시설을 보다 부담 없이 즐길 수 있도록 다양한 숙박요금 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다.

이번 지원은 산림청이 추진하고 있는 ‘지역을 살리는 국민여행활력’의 일환으로 마련된 것으로, 더 많은 국민이 산림복지시설을 찾고 지역과 함께하는 여행의 즐거움을 누릴 수 있도록 하는데 목적이 있다.

▶ 국립자연휴양림 20개소에서 4월~6월까지 주중 숙박요금을 10% 할인한다. 또한 산림치유원, 숲체원 등 국립산림복지시설 9개소에서는 2인 이상 가족단위 이용객 대상으로 오는 20일부터 5월 31일까지 주중 30%, 주말 10% 범위 내에서 숙박요금을 할인한다.

▶ 혜택으로는 9개 국립산림복지시설이 위치한 지역의 5만원 이상을 식당, 전통시장 등에서 이용하고 소비한 영수증을 제시하면, 숙박료의 10%를 현장에서 할인받을 수 있다. 다만 첫 번째와 두 번째는 중복할인은 안된다.

자세한 사항은 숲나들e 누리집(자연휴양림)과 숲e랑 누리집(국립산림복지시설)에서 확인할 수 있다.

조영희 산림청 산림복지국장은 “봄나들이를 계획하고 있는 국민에게 산림복지시설 방문을 적극 추천드린다”며 “산림복지시설 이용이 지역경제에 활력을 불어넣고 국민에게는 건강한 휴식과 치유의 시간을 제공하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.