[헤럴드경제=문영규 기자] 헝가리 총선에서 야당이었던 티서당이 대승을 거두며 16년 만에 정권 교체를 이룬 가운데 같은 당 국회의원이 흥에 겨워 수준급 춤을 추는 장면이 공개돼 화제가 되고 있다.

13일(현지시간) 로이터, CNN 방송 등 외신에 따르면 전날 저녁 헝가리 부다페스트 국회의사당 앞 다뉴브 강변에서 진행된 머저르 페테르 티서(Tisza)당 대표의 승리 연설 직후 헤게두스 졸트 의원이 음악에 맞춰 멋진 춤사위를 뽐냈다.

무대 위에서 그는 손과 발, 온몸을 이용한 현란한 동작으로 능숙하게 춤을 추며 분위기를 띄웠고, 동료 의원들을 비롯, 사람들의 환호성이 이어졌다.

이날 축하 행사엔 수천명의 인파가 모인 것으로 전해졌다.

CNN은 “헝가리 정치인이 ‘댄싱 머신’이 됐다”고 표현했고, 로이터는 “춤추는 정치인이 헝가리 총선 이후 쇼를 훔쳤다”고 전했다.

졸트는 이번 선거에서 국회의원으로 선출됐다. 헝가리와 영국에서 활동하는 정형외과 의사 출신으로, 이번 정부 보건부 장관으로 지명됐다. 그는 헝가리 의사협회 윤리위원회 위원장을 역임한 바 있다.

영상을 본 누리꾼들은 “춤 실력 장난 아니다”, “건강하고 춤도 잘 추니 보건부 장관이 될 자격이 있다”, “춤 장관이 되려나”, “오랜만에 보는 X세대 다운 춤”, “멋진 춤이다, 축하한다”는 댓글을 달기도 했다.

한편 이번 총선에선 머저르 페테르가 이끄는 티서당이 전체 의석 199석 중 3분의 2 이상인 138석을 차지했다.

반면 여당이었던 오르반 빅토르 총리의 피데스(Fidesz) 당은 기존 135석에서 80석이나 줄어든 55석을 가져갔다. 극우 정당인 나의조국(Mi Hazánk) 당 역시 6석을 얻는데 그쳤다.

차기 총리 내정자인 마자르 페테르 당대표는 승리 연설에서 “우리가 해냈다”며 “헝가리 민주주의 역사상 이렇게 많은 사람들이 투표에 참여한 적은 없었고, 어떤 정당도 이처럼 강력한 지지를 받은 적도 없었다”고 말했다.

오르반이 이번 총선에서 패배하고 16년 장기 집권을 마무리하게 된 것은 경제 상황 악화 때문이란 분석이 나온다. 국제통화기금(IMF) 추산 헝가리는 2022년 14.5%, 2023년 17.6%로 2년 연속 유럽연합(EU) 최고 수준의 물가 상승률을 기록했다. 지난해 성장률은 0.7%에 그쳤다.