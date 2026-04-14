[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데백화점은 15일부터 19일까지 본점·잠실점·인천점·강남점·평촌점·동탄점 등 7개 점포에서 제주산 ‘점보레몬’을 판매한다고 밝혔다.
점보레몬은 제주시 16개 농가에서만 한정 생산된다. 전체 수확 물량 중 개당 무게가 200g 내외인 최상급 대과만 엄선했다. 수입산 레몬보다 껍질이 얇고 과즙이 풍부하다. 가격은 개당 2500원이다.
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입력 2026-04-14 11:30:12
[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데백화점은 15일부터 19일까지 본점·잠실점·인천점·강남점·평촌점·동탄점 등 7개 점포에서 제주산 ‘점보레몬’을 판매한다고 밝혔다.
점보레몬은 제주시 16개 농가에서만 한정 생산된다. 전체 수확 물량 중 개당 무게가 200g 내외인 최상급 대과만 엄선했다. 수입산 레몬보다 껍질이 얇고 과즙이 풍부하다. 가격은 개당 2500원이다.
부활한 종전 기대에 ‘110만닉스’ 뚫었다…SK하이닉스·삼성전자 동반 강세 [종목Pick]
미국과 이란이 종전할 수 있다는 기대감으로 SK하이닉스와 삼성전자의 주가가 동반 상승하고 있다.
“故김수미 출연료 지급하라. 고인 모독이다” 연예인 단체 들고 나섰다
[헤럴드경제=김성훈 기자] 2024년 고인이 된 배우 김수미가 출연한 뮤지컬 제작사로부터 2년째 출연료를 지급받지 못하고 있는 것으로 알려져 연예인 단체가 지급을 촉구했다. 한국연예매니지먼트협회(이하 연매협)와 한국방송연기자노동조합(한연노)은 13일 공동 입장문을 내고 “김수미가 출연했던 뮤지컬 ‘친정엄마’의 제작사는, 같은 해 4월 체결한 ‘공연예술 출연계약서’에 의해 명확히 확정돼 있는 출연료를 지급기일이 2년 가까이 지난 현재까지 지급하지 않고 있다”라고 지적했다. 그러면서 “출연료 미지급 행위는 계약상의 신의성실 원칙을 저버리고 사회 통념상 중대한 위법 행위이자 정당화할 수 없는 질서 교란 행위이며, 고인에 대한 모독행위”라고 비판했다. 이어 “이로 인해 고통을 겪은 고인과 그의 가족들까지도 2차 피해를 호소하는 작금의 시점에 더 이상 이 사태를 묵과할 수 없다고 판단된다”며 “제작사의 출연료 미지급이 계속된다면 이를 불법 행위로 간주해 업계 퇴출을 주도하고, 제작사 및 제작
“워런 버핏이 2조7000억 넣었대” 난리…25% 급등한 ‘이 종목’
[헤럴드경제=김보영 기자] ‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 일본 최대 손해보험사 도쿄마린홀딩스 지분을 대거 매입했다는 소식이 전해지면서 해당 종목 주가가 급등하고 있다. 국내 ‘일학개미’들의 매수세도 빠르게 유입되는 분위기다. 7일(현지시간) 도쿄증권거래소에서 도쿄마린홀딩스는 전 거래일 대비 0.42% 하락한 7277엔에 장을 마쳤다. 이는 버핏의 투자 사실이 공개된 지난달 23일 종가 5857엔과 비교하면 24.76% 오른 수치다. 버핏은 당시 18억달러(한화 약 2조7000억원)를 투입해 도쿄마린홀딩스 지분 2.49%를 취득하고, 향후 최대 9.9%까지 보유 비중을 넓힐 수 있는 권한도 확보했다. 이 같은 소식이 전해지면서 국내 투자자들의 매수세도 뒤따랐다. 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 도쿄마린홀딩스는 발표 이전까지 결제금액 기준 국내 투자자 일본 주식 순매수 순위 50위권 밖에 머물렀지만, 발표 이후 7일까지 약 83억원 규모 순매수가 유입되며 단숨에 1위로 올라섰다. 이러한
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하