[헤럴드경제=김성훈 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’로 1600만명이 넘는 관객을 사로잡은 장항준이 개그맨 유재석과 함께 KBS 2TV ‘해피투게더’ MC를 맡는다.

14일 방송계에 따르면, 장 감독은 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’(이하 해피투게더)에서 유재석과 함께 MC로 활약한다.

장 감독은 tvN ‘알아두면 쓸데없는 신비한 인간 잡학사전’, ‘알아두면 쓸데없는 지구별 잡학사전’ 등 교약 프로그램에서 고정 MC를 맡은 바 있다.

‘해피투게더’는 2001년부터 2020년까지 20년간 방송한 KBS의 간판 예능 프로그램이다. ‘책가방 토크’, ‘쟁반노래방’, ‘프렌즈’, ‘사우나 토크’, ‘야간매점’ 등의 코너가 인기를 끌며 시청자들의 오랜 사랑을 받았다.

6년의 공백을 깨고 돌아온 ‘해피 투게더’는 팀 기반 오디션으로 새로운 기획을 선보일 예정이며, 오는 7월 첫 방송이 예정돼 있다.

유재석과 장항준이 한 프로그램에서 MC를 맡는 것은 이번이 처음이다. 장항준은 특유의 재치 있는 입담으로 여러 토크쇼에서 존재감을 과시한 바 있다. 또 유재석이 진행한 MBC ‘무한도전’·‘놀면 뭐하니?’, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’, 유튜브 콘텐츠 ‘핑계고’ 등 프로그램에 게스트로 출연해 좋은 호흡을 보였다.

그가 연출한 ‘왕과 사는 남자’는 이날 기준 누적 관객 수 1642만여명을 기록했다. 영화 ‘명량’(1761만 6661명)에 이어 역대 흥행 2위다.