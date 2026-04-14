연간 200명 장학생 선발해 1인당 100만원 지원

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리금융그룹 우리금융미래재단은 ‘우리금융호국장학금’ 제도를 신설했다고 14일 밝혔다.

국방부 산하 호국장학재단과 협력해 추진하는 장학제도로 국가 안보를 위해 헌신한 군인 자녀들이 안정적인 환경에서 학업을 이어가도록 지원하는 데 초점이 맞춰졌다.

우리금융미래재단은 연간 200명의 장학생을 선발해 1인당 100만원을 지원할 계획이다. 6월 30일까지 신청을 받아 심사를 거쳐 9월 중 장학금을 지급할 예정이다.

이 장학금은 ‘우리히어로 지원사업’의 일환으로 마련됐다. 순직·공상 등으로 어려움을 겪는 군·경찰·소방 공무원과 그 가족에게 생계비, 의료비, 자녀 교육비 등을 지원하는 사업이다. 2022년 사업 개시 이후 약 1700이 지원을 받았다.

임종룡 우리금융미래재단 이사장은 “오늘날 우리가 누리는 일상은 국가를 위해 헌신한 호국 영웅들이 있었기에 가능한 것”이라며 “우리금융은 영웅들의 숭고한 정신을 잊지 않고, 남겨진 가족들이 희망을 잃지 않도록 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.