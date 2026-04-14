디커빈·패리티 입점…기능성+디자인 제품 선봬

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계면세점이 여행 시즌을 앞두고 캐리어·트래블 백 등 여행용 상품 라인업을 강화했다고 14일 밝혔다.

프리미엄 캐리어 브랜드 ‘디커빈(D.CURVIN)’과 기능성 트래블 브랜드 ‘패리티(PARITY)’를 면세업계 최초로 선보인다. 또 에코백 브랜드 ‘미야앤솔(MIYANSOL)’ 팝업을 16일부터 명동점에서 운영한다.

디커빈은 알루미늄 프레임 구조에 원터치 브레이크를 적용한 하이엔드 캐리어다. 온라인몰·명동점·인천공항 1터미널점에서 판매한다. 패리티는 내장형 저울과 브레이크 락, PC 100% 폴리카보네이트 소재를 적용한 기능성 캐리어다. 미야앤솔은 방수 기능을 갖춘 경량 에코백 브랜드로 베이직백·미니백·메모리백·하트백 등을 선보인다.

여행용 캐리어와 트래블 백은 출국 전 준비 단계에서 수요가 집중되는 품목이다. 전체 패션잡화 매출의 약 20%를 차지할 정도다. 구매한 상품을 출국 당일 공항에서 수령할 수 있어 짐 부담을 줄일 수 있다는 점도 면세점 구매를 선택하는 이유로 꼽힌다.

신세계면세점 관계자는 “여행 준비 단계에서 필요한 상품을 한 번에 구매하려는 수요가 늘고 있다”며 “앞으로도 기능성과 디자인을 갖춘 트래블 상품을 확대해 출국 전 쇼핑 경험을 강화할 것”이라고 말했다.