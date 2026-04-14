영남·호남·수도권 3대 권역 집중 순회 개최 마케팅 특화 강연 및 전문가 일대일 상담 해외지사 연계 팸투어로 실질적 성과 유도 온라인 여행사 입점 등 후속 지원체계 등

[헤럴드경제=김명상 기자] 외래관광객 유치를 확대하기 위한 ‘인바운드 마케팅 지원 서비스’ 설명회가 전국 3개 권역에서 열린다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 외래관광객 유치를 희망하는 업계를 대상으로 ‘인바운드 마케팅 지원 서비스’ 찾아가는 설명회를 연다고 14일 밝혔다. 올해는 현장 중심의 상담과 지역 밀착형 마케팅 지원을 강화해 참여 기업의 실제 성과 창출을 목표로 한다.

공사는 23일 영남권(부산)을 시작으로 29일 호남·충청권(전주), 5월 12일 수도권(서울)에서 순회 설명회를 진행한다.

설명회에서는 ▷인바운드 마케팅 지원 서비스 소개 ▷관광·마케팅 전문 강연 ▷관광 전문가 1:1 상담 등 프로그램이 운영된다. 상담 이후에는 공사 해외지사 연계 팸투어, 온라인 여행사 입점 등 후속 지원이 이어져 기업의 마케팅 성과를 뒷받침한다.

외래관광객 유치를 추진하는 지자체·관광공사·여행사뿐 아니라 의료·웰니스·뷰티·식음 등 다양한 업종의 기업이 참여할 수 있다. 자세한 내용은 한국관광 산업포털 ‘투어라즈’에서 확인할 수 있다.

박범석 한국관광공사 국제마케팅실장은 “찾아가는 설명회는 현장에서 기업의 고민을 직접 듣고 해결 방안을 제시하는 실질적인 지원의 장”이라며, “올해는 집중된 권역 운영을 통해 참여기업이 실제 성과를 창출할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

한편 공사는 지난해 강원·대전·제주 등 6개 권역 설명회에서 약 300개 기업, 500명 이상이 참가해 상담·서비스 신청·역량진단 600건을 진행했다. 대표적으로, 부산 태권도 체험 콘텐츠 기업 엑스티(XT)는 설명회 이후 공사 해외지사와 협업해 동남아 시장 팸투어 및 현지 홍보를 추진, 외국인 체험객 증가로 매출이 전년 대비 20% 이상 상승했다.