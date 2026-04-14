‘AI국회’ 구축 1단계 사업 완료 국회 방대한 데이터 검색·분석·작성 지원

[헤럴드경제=박세정 기자] 삼성SDS는 ‘국회 빅데이터 플랫폼(AI 국회) 구축 1단계 사업’을 완료하고 ‘국회AI의정지원플랫폼’을 공식 선보인다고 14일 밝혔다.

‘국회AI의정지원플랫폼’은 국회 전용 생성용 인공지능(AI) 시스템이다. 국회의 방대한 데이터를 기반으로 검색·분석·작성까지 지원한다. 데이터는 국회 내·외부 320개 기관과 연계해 구축했다.

국회의원과 보좌진을 포함해 국회 소속기관 약 5000여 명이 해당 서비스를 활용할 수 있게 됐다. 사용자는 자료 검색, 문서 요약, 유사 입법 사례 탐색을 통해 필요한 정보를 신속하게 확보할 수 있으며, 법안 검토와 정책 자료 작성 시 문서 초안 생성도 지원받을 수 있다.

플랫폼에서 제공하는 생성형 AI 기반 의정지원 서비스는 크게 ▷AI 어시스턴트 ▷지능형 검색 ▷법률안 서비스 세 가지다.

AI 어시스턴트는 국회 업무나 정책과 관련한 질문에 답변을 제공하는 챗봇과 각종 문서 초안 생성, 회의록 요약 등의 맞춤형 업무지원 서비스를 제공한다.

지능형 검색은 국회 내·외부 자료를 자연어 및 의미 기반으로 통합 검색할 수 있는 기능이다.

법률안 서비스는 유사한 법률안이나 법률안 조문을 AI가 추천해 주는 서비스다.

이번 사업은 2027년까지 3단계로 추진된다. 국회 및 외부 협약기관 데이터를 통합·분석해 정책 의사결정을 지원하고 입법·의정 활동을 데이터 중심으로 전환하는 것이 목표다.

삼성SDS는 이번 1단계 사업에서 생성형 AI와 빅데이터 분석 기술을 적용한 지능형 의정지원 서비스와 국회 빅데이터 플랫폼 인프라를 구축했다.

국회 내·외부에 산재된 의정자료와 공공·학술 데이터를 AI가 활용 가능한 형태로 전환하고, 이를 통합·연계해 단일 플랫폼에서 제공해 데이터 접근성과 활용도를 개선했다고 회사 측은 강조했다.

또한 ▷데이터 수집·정제·분석 전 과정의 AX 자동화 ▷데이터 거버넌스 체계 수립 ▷국회 특화 언어모델 도입을 통해 안정적인 데이터 활용 기반을 마련했다.

특히 출처가 명확한 회의록·보고서 등을 기반으로 답변을 생성해 신뢰도를 확보했다. 국회사무처 데이터센터 내 온프레미스(On-premise) 환경으로 구축해 보안성을 강화했다.

삼성SDS는 자체 생성형 AI 서비스 플랫폼 ‘패브릭스(FabriX)’를 활용해 지능형 검색·분석 서비스를 구현했다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 “삼성SDS는 축적된 AI·데이터 역량을 바탕으로 공공부문의 디지털 전환을 지속적으로 지원하고, 국민이 체감할 수 있는 공공 혁신을 실현해 나가겠다”고 말했다.