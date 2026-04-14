전국 메가샵 23곳, 동일 공간 대비 매출 70%↑

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점은 ‘메가샵’ 23곳이 동일 공간 대비 평균 70% 이상 증가한 매출을 기록했다고 14일 밝혔다.

김해점 라코스테·센텀시티점 스케쳐스가 대표적이다. 김해점 라코스테는 3월 한 달 만에 기존 대비 매출이 1.5배로 늘었다. 객단가는 40% 상승했다. 남성·여성 매장을 하나로 통합한 라코스테의 첫 메가샵이다.

센텀시티점 스케쳐스는 이달 135평 규모로 조성됐다. 일주일 만에 기존 매장의 한 달 매출을 달성했다.

메가샵 전략은 ‘잘 되는 브랜드를 키우는’ 방식이다. 명품 브랜드 유치에 한계가 있는 중소형 점포의 성장동력이 되고 있다. 실제 메가샵을 도입한 점포가 있는 층의 신규 고객은 입점 당해 기준 30% 증가하는 집객효과를 보였다.

선현우 신세계백화점 패션담당은 “중소형 점포는 ‘규모의 힘’을 키우는 것이 중요하다”며 “앞으로도 지역 상권에 맞춘 메가샵을 확대할 것”이라고 말했다.