‘설명 가능한 AI 투자 서비스’ 국내 첫 출시 개인 투자자에게 종목별 예측점수, 해설 제공 AI가 분석하고 예측한 결과에 대해 설명까지

[헤럴드경제=김현일 기자] LG AI연구원이 런던증권거래소그룹(이하 LSEG), 키움증권과 함께 개인 투자자에게 종목별 예측 점수와 해설을 제공하는 금융 AI 에이전트 서비스에 나선다.

3사는 지난 13일 서울 여의도 키움증권 본사에서 전략적 3자 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 이날 협약식에는 엄주성 키움증권 대표, 니콜라스 팔마뉴 LSEG 글로벌영업대표, 임우형 LG AI연구원장 등이 참석했다.

3사는 이번 협약을 통해 키움증권 투자자 플랫폼에서 리테일 AI 투자 인사이트를 고도화하고, AI와 데이터 플랫폼 역량을 결합해 자산관리 특화 서비스를 공동 발굴할 예정이다. 또한, AI 기반 투자 서비스 시장의 표준을 선도하기 위한 공동 마케팅을 진행한다.

3사는 이번 협력이 개인 투자자를 대상으로 한 ‘설명 가능한 AI 투자’ 서비스의 국내 첫 상용화 사례가 될 것으로 기대하고 있다.

LG AI연구원은 금융 AI 에이전트인 ‘엑사원-BI’를 활용해 ‘설명 가능한 AI 투자’ 서비스를 파트너사와 함께 구현할 예정이다.

엄주성 키움증권 대표이사는 “AI 기술과 글로벌 데이터가 결합된 투자 서비스를 통해 개인 투자자도 보다 쉽게 투자 판단을 내릴 수 있는 환경을 만드는 것이 목표”라며 “앞으로도 자산관리 서비스와 플랫폼을 지속 고도화해 고객의 투자 편의성과 활용도를 높일 계획”이라고 말했다.

니콜라스 팔마뉴 LSEG 글로벌영업대표는 “LG의 엑사원-BI는 예측과 해설을 함께 제공한다는 점에서 기존 서비스들과 다르다. 키움증권과의 파트너십을 통해 한국 리테일 투자자에게 더 투명하고 이해하기 쉬운 AI 투자 경험을 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

임우형 LG AI연구원장은 “엑사원 BI는 전문가 에이전트들이 협업해 분석부터 예측, 보고서 생성까지 수행하는 구조로 사람의 판단을 돕는 실전형 AI 에이전트로 진화하고 있다”며 “이는 LG의 버티컬 AI 기술이 글로벌 금융 인프라와 결합해 실제 서비스로 연결되는 사례라는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.