불광천 일대서 장애인·비장애인 소통의 장 마련... 장애 인식 개선 위한 전시·공연·체험 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 16일부터 17일까지 불광천 일대에서 제46회 장애인의 날 기념 ‘은평봄봄축제’를 개최한다.

이번 축제는 ‘너와 나, 우리 모두가 행복한 은평’을 슬로건으로 장애인 인식 개선을 위해 마련됐다. 지역 주민 누구나 경계 없이 소통할 수 있도록 다양한 문화·예술 프로그램을 운영한다.

첫날인 16일에는 불광천 두빛나래교에서 은평춘당으로 이어지는 산책로에서 장애인 예술가 미술 전시가 열린다. 산책로를 따라 다양한 장애인 예술가의 작품을 감상할 수 있다.

둘째 날인 17일에는 불광천 수변무대에서 장애인의 날 기념식이 개최된다. 자립준비청년 단체 ‘모아앙상블’의 공연을 시작으로 장애인복지 유공자 표창 수여, 발달장애인 합창단 ‘예그리나 합창단’의 축하공연이 진행된다.

같은 날 불광천 신흥상가교와 두빛나래교 사이 구간에서는 ‘어울한마당’ 부스가 운영된다. ▷직업재활생산품 홍보·판매 ▷체험 프로그램 ▷장애인 인식 개선 캠페인 부스 등을 통해 주민 참여를 유도한다.

이와 함께 수변무대에서 장애인 예술가들의 공연도 이어진다. 밴드, 댄스, 난타, 마술 등 다양한 무대를 통해 관람객과 만날 예정이다.

김미경 은평구청장은 “제46회 장애인의 날 기념 주간을 맞아 장애인과 비장애인들이 서로 이해하고 공감하는 자리가 되길 바란다”며 “앞으로 누구도 소외되지 않는 복지 도시 은평을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.