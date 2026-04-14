국립해양생물자원관과 협약 체결해 맞춤형 생태교육 본격 확대...전국 지자체 최초 국립생태원·국립해양생물자원관 연계 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 청소년의 생태 감수성 향상을 위해 국립해양생물자원관과 협력, ‘학교로 찾아가는 생태교육’ 프로그램을 오는 5월부터 확대 운영한다.

구는 한강을 비롯한 생태공원과 녹지공간을 갖춘 지역 특성을 살려 2024년에 국립생태원과 협약을 맺고 맞춤형 생태교육을 추진, 지난해에는 국립해양생물자원관과 시범 사업을 진행해 교육 분야를 해양 영역까지 확대했다. 그 결과 30개 학교의 학생 5,920명(총 250개 학급)이 참여하는 등 높은 호응을 얻었다.

이러한 성과를 토대로 구는 지난 6일 국립해양생물자원관과 정식으로 업무협약을 체결, 기관 간 협력 체계를 한층 강화했다. 생태교육을 희망하는 학교가 늘어남에 따라 운영 학급을 300학급으로 늘리고, 기존 초중학생에서 고등학생까지 대상을 넓혀 더 많은 학생이 생태교육을 받을 수 있게 했다.

특히, 국립해양생물자원관이 기획한 ‘방 탈출형’ 프로그램을 새롭게 도입, 체험 중심의 학습 효과를 높이고, 해양생물의 가치와 생태계 보전의 중요성을 자연스럽게 이해할 수 있도록 운영할 예정이다.

이번 협약을 계기로 구는 전국 지방자치단체 최초로 국립생태원과 국립해양생물자원관이 함께하는 3자 협력 체계를 구축해 교육 프로그램의 체계성과 전문성을 높이고, 학생 눈높이에 맞는 다양한 콘텐츠를 발굴하여 확충함으로써 학교 중심의 생태교육 기반을 더욱 튼튼히 다질 계획이다.

이수희 강동구청장은 “청소년들이 생태환경의 가치를 올바르게 이해할 수 있도록 폭넓은 교육 기회를 마련했다”며 “국립기관과의 협력을 바탕으로 강동구가 친환경 교육도시로서 선도적인 역할을 지속해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.