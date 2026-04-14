5000t급 신형 구축함 ‘최현호’에서 진행 김정은, 재일교포에 장학금 29억원 지원도

[헤럴드경제=윤호 기자] 김정은 북한 국무위원장이 취역을 앞둔 5000t급 신형 구축함 ‘최현호’에서 진행된 미사일 시험 발사를 참관했다.

조선중앙통신은 “해군 구축함 ‘최현호’에 대한 작전운용평가 시험체계 안에서 전략순항미사일과 반함선(함대함)미사일시험발사가 12일 또다시 진행”됐다고 14일 보도했다.

통신은 이번 시험 발사가 “함선의 무기통합지휘체계 발사조종계통을 검열하고 해병들을 미사일 화력 복무 동작에 숙달시키는 것과 함께 개량된 능동형 반장애항법체계의 정확성과 목표 명중성을 확증하는데 목적”을 뒀다고 전했다.

이날 최현호에서는 전략순항미사일 2기와 반함선미사일 3기가 시험발사됐다.

통신은 이번에 발사된 전략순항미사일이 7869∼7920초(2시간 11분 9초∼2시간 12분), 반함선미사일은 1960∼1973초(32분 40초∼32분 53초) 간 서해 상공에 설정된 궤도를 따라 비행한 뒤 목표를 ‘초정밀 명중 정확도’로 타격했다고 주장했다.

통신이 공개한 사진에 따르면, 김 위원장은 부두에서 군 간부들과 함께 해상에서 발사된 미사일 시험 발사 장면을 지켜봤다. 이어 새로 건조하는 3호·4호 구축함의 무기체계 구성 심의안도 보고받았다.

김 위원장은 “최근에 국방과학분야에서 이룩한 각이한 성과들로 하여 우리 군대의 전략적 행동의 준비태세는 질적으로 강화”됐다고 크게 만족했다.

이어 “강력하고 신뢰할 수 있는 핵전쟁 억제력을 끊임없이, 한계없이 확대강화하는 것은 우리 당의 불변한 국가방위노선이며 최중대선결과업”이라고 강조했다.

그러면서 “핵전쟁 억제력 구성에서 기본이 되는 전략 전술적 공격능력을 더 강화하고 신속대응태세를 정교화”하기 위한 중요 과업들을 지시했다. 다만 과업의 구체적인 내용은 신문에 공개되지 않았다.

김 위원장은 지난달 4일과 10일에도 북한의 첫 번째 5000t급 신형 구축함인 최현호에서 전략순항미사일 시험발사를 참관하며 무기 체계 운용 현황을 점검한 바 있다. 지난달 4일 진행된 시험발사에는 딸 주애를 대동하기도 했다.

한편 통신은 김 위원장이 김일성 생일(4월 15일) 114주년을 맞아 재일조선인총연합회(조총련)에 3억1636만엔(약 29억3400만원)의 교육원조비와 장학금을 보냈다고 전했다.

김일성 주석과 김정일 국방위원장, 김정은 국무위원장이 지금까지 재일동포 자녀에게 보낸 교육원조비와 장학금이 172차에 걸쳐 503억495만390엔(약 4666억 4000만원)에 달한다고 통신은 덧붙였다.

김 위원장은 집권 이후 빠짐없이 김일성 생일을 기념해 재일동포 장학금을 보내왔다. 조총련 차세대의 충성심을 유도하려는 의도로 풀이된다.