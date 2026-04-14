25일 ‘초록우주를 찾아서’ 개최…AI 마술로 배우는 과학 원리 4월부터 12월까지 매월 과학프로그램 운영…과학수사, 항공, 천문우주 등 다양한 주제 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구 산하 영등포구 미래교육재단(이사장 유진현)이 4월 과학의 달을 맞아 온 가족이 함께 참여하는 특별프로그램 ‘어서와~ 이런 과학은 처음이지?’을 본격적으로 운영한다.

이번 프로그램은 초등학생과 학부모가 과학을 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 공연과 체험을 결합한 가족 단위 참여형 행사로 기획됐다. 재단은 오는 4월부터 12월까지 과학수사, 항공, 미생물학, 천문우주, 자율주행 자동차 등 매달 다양한 주제를 선정해 총 9회에 걸쳐 첨단 과학 체험의 장을 마련할 계획이다.

올해 첫 프로그램은 오는 25일에 열리는 과학원리와 AI 기술을 활용한 스토리텔링 매직쇼 ‘뉴트의 초록우주를 찾아서’이다. 이날 강연에는 마술사 뉴트(문준혁)가 강연자로 나선다. 마술사 뉴트(문준혁)는 각종 예능 마술 연출과 전국 과학축제, 기관행사 마술 공연 등 풍부한 현장 경험으로 어린이들의 눈높이에 맞춘 수준 높은 공연을 선보일 계획이다.

이날 행사는 오프닝 마술로 시작해 ▷AI가 그린 그림 감상 ▷비눗방울을 이용한 별과 행성 이야기 ▷공기대포와 액화질소 실험을 접목한 과학 원리 마술 ▷과학 마술을 직접 배워보기 등 다양한 내용으로 진행돼 어린이들이 과학의 원리를 재미있고 쉽게 이해할 수 있도록 도울 예정이다.

신청 대상은 영등포구 내 초등학교 3~6학년 학생과 학부모 100명이다. 학부모 1인당 자녀 1인만 신청할 수 있으며 참가비는 전액 무료다. 4월 프로그램 신청은 오는 19일 오후 6시까지 구청 누리집 ‘통합예약시스템’을 통해 신청하면 된다. 최종 참가자는 추첨을 통해 선정되며, 추첨결과는 21일에 문자메시지로 통보된다.

영등포구 미래교육재단 이사장은 “이번 프로그램이 아이들에게는 과학에 대한 호기심을 일깨우고 학부모에게는 자녀와 소통하는 소중한 시간이 되길 바란다”라고 전했다.