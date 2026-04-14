2026 전국 기초단체장 공약이행 평가서 최고등급인 SA등급 획득 6년 연속 최고등급 유지… 공약 이행 지속성·안정성 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구가 한국매니페스토실천본부에서 주관하는 ‘2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 최고등급(SA)을 달성했다.

이로써 구는 6년 연속 최고등급을 유지, 공약 이행의 지속성과 안정성을 이어가고 있다.

한국매니페스토실천본부는 전국 226개 지방자치단체를 대상으로 2025년 12월 말 기준 ▷공약 이행 완료 ▷2025년 목표 달성 ▷주민소통 ▷웹소통 ▷일치도 등 5개 분야에 대해 평가를 실시했다.

평가 결과는 총 5단계(SA, A, B, C, D)로 분류되며, 중랑구는 종합 평점 90점 이상을 기록해 최고등급(SA)을 획득했다.

구는 민선 8기 ‘나의 자랑, 우리 중랑’을 비전으로 ▷교육 ▷주거환경 ▷경제 ▷도시개발 ▷문화 ▷복지 ▷협치 등 7개 분야 124개 공약을 추진, 제2방정환교육지원센터 건립과 함께 천문과학관 착공 등 교육 기반 확충을 이어가고 있으며, 봉화산 옹기문화마당 마련, 망우역사문화공원 전국 최고의 명소화, 중랑 파크골프장 조성 등 도심 속 힐링 공간 확충 사업에도 힘쓰고 있다.

또, 40만 구민이 40만 구민을 돕는 ‘중랑 동행 사랑넷’ 사업은 매니페스토 우수사례 경진대회에서 최우수상을 수상하며, 민·관 협력 기반 정책 우수 사례로 평가받았다.

아울러 구는 분기별 공약 추진 현황을 구 홈페이지를 통해 공개하고 있으며, 주민공약평가단을 통해 주민이 직접 공약 이행 과정을 점검하는 등 참여 기반 행정을 이어가고 있다.

중랑구 관계자는 “6년 연속 공약이행 평가 최고등급 달성은 구민과의 약속을 지속적으로 이행해 온 결과”라며 “앞으로도 공약사업을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.