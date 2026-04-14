[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 이란의 1차 종전 협상에서 미국은 이란에 20년간 우라늄 농축을 중단할 것을 요구했으나, 이란은 이를 몇 년간 수용할 수 있다고 맞서 결국 이견을 좁히지 못했던 것으로 전해졌다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 13일(현지시간) 내막을 잘 아는 인사들을 인용해 미국이 지난 11일 20여시간 동안 파키스탄에서 열린 이란과의 종전 협상에서 이란에 20년간 우라늄 농축을 중단할 것을 요구했다고 보도했다.

WSJ은 이에 대해 이란 핵 프로그램과 관련한 기존 요구를 완화한 것이라고 설명했다. 미국은 이란의 우라늄 농축이 핵무기 개발로 이어질 수 있다는 이유에서, 이란에 자국 내 우라늄 농축 권리를 영구적으로 포기하고 관련 물질을 해외 수입에 의존할 것을 요구해왔다.

미국은 우라늄 농축 중단 기간을 20년으로 제안하면서 이란에 대한 제재 완화도 포함시키려 했다고 전해졌다. 이란 당국자들에 따르면 미국이 요구한 고농축 우라늄 비축분의 해외 반출도 거부했다. 미국은 도널드 트럼프 대통령 뿐 아니라 피트 헤그세스 국방장관 등 고위 관련자들이 여러 차례 이란 내 고농축 우라늄을 이란 밖으로 들고 나오겠다고 공언한 바 있다.

이란은 이에 대해 우라늄 농축을 ‘몇 년간’ 중단하는 방안을 역제안했다. 미국 측 제안에 비하면 기간이 터무니없이 짧은 안이다. 우라늄 농축 중단 기간 등 핵심 사항에 대한 양측 입장차가 커 결국 협상은 결렬됐다. 미국 대표단을 이끈 JD 밴스 부통령은 협상 종료 후 기자회견에서 미국이 유연성을 보였지만 이란은 핵무기를 개발하지 않겠다는 의지를 보여주지 않았다고 비난했다.