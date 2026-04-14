[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 교육부와 한국장학재단이 주관하는 취약계층 대학생 해외연수 지원 프로그램인 ‘2026년 파란사다리 사업’ 주관 대학으로 선정됐다.

13일 대구대에 따르면 해당 사업이 처음 시작된 지난 2018년부터 올해까지 한 해도 빠짐없이 9년 연속으로 주관 대학에 선정되는 뜻깊은 성과를 거뒀다.

‘파란사다리 사업’은 경제적·사회적 취약계층 대학생들에게 해외 연수 기회를 제공함으로써, 이들의 글로벌 역량을 강화하고 진로 개척을 지원하기 위해 추진되는 대표적인 교육 복지 프로그램이다.

이번 사업 선정으로 대구대는 본교생은 물론 대구·경북 지역 타 대학 학생을 포함해 총 60명의 학생을 선발한다.

선발된 학생들은 올 여름방학 기간 중 4주 동안 캐나다, 영국, 필리핀 등 주요 영어권 국가의 우수 대학에 파견돼 어학연수와 현지 문화 체험, 진로 탐색 프로젝트 등 다양한 활동에 참여하게 된다.

파견에 필요한 연수비, 항공료, 숙식비 등은 국고와 대학에서 전액 지원한다.

박순진 대구대 총장은 “경제적인 어려움이 학생들의 꿈과 도전을 가로막는 장벽이 되어서는 안 된다”며 “우리 대학이 9년 연속 파란사다리 사업을 이끌게 된 만큼 학생들이 세계 무대에서 자신감을 얻고 글로벌 인재로 한 단계 도약할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.