2026년형 에어컨 신제품 사용자 맞춤형 냉방 경험 제공 4월 한 달 무풍 에어컨 10주년 프로모션 진행

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 올여름 폭염 전망과 신제품 판매 호조에 대응해 에어컨 생산을 대폭 확대하고 있다. 계절적 성수기를 앞두고 공급 능력을 끌어올리는 동시에, 인공지능(AI) 기반 신제품을 앞세워 시장 경쟁력 강화에 나선다.

삼성전자는 광주사업장 내 에어컨 생산라인을 2월부터 사실상 최대 수준으로 가동 중이다. 여기에 더해 3월 한 달 동안 에어컨 사전 점검 서비스를 운영하며 역대급 더위에 대비해 고객 지원도 병행했다.

삼성전자는 AI 기능을 앞세운 신형 라인업을 선보이며 차별화에 집중했다. 2026년형 스탠드형 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’와 벽걸이형 ‘비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이’가 주인공이다. 사용자의 생활 패턴과 공간 특성을 분석해 냉방을 자동으로 최적화하는 것이 핵심이다.

특히 새롭게 도입된 ‘AI·모션 바람’ 기능은 실내 구조와 사용자 위치를 반영해 바람의 방향과 강도를 정밀하게 조절한다.

사람이 있는 곳으로 냉기를 보내는 ‘AI 직접’과 반대로 비어 있는 공간으로 바람을 분산시키는 ‘AI 간접’ 등 상황별 제어가 가능하며, 순환·원거리·무풍·강풍 등 다양한 모드도 지원한다. 벽걸이형 제품은 상하 바람 기능까지 추가돼 보다 균일한 냉방을 구현한다.

쾌적한 실내 환경 유지 기능도 강화됐다. 온도뿐 아니라 공기질과 습도까지 종합적으로 관리하는 ‘AI 쾌적’과 ‘쾌적제습’ 기능을 통해 자동으로 최적의 상태를 유지하도록 설계됐다.

디자인도 새로워졌다. 스탠드형은 메탈 소재와 패브릭 질감을 결합해 고급스러운 이미지를 강조했고, 벽걸이형은 심플한 디자인으로 세련된 분위기에 어울린다.

음성비서 ‘빅스비’를 통한 제어는 물론, 갤럭시워치와 연동한 ‘웨어러블 굿슬립’ 기능으로 사용자의 수면 상태에 맞춰 냉방을 조절하는 기능도 지원한다.

한편 삼성전자는 무풍 에어컨 출시 10주년을 맞아 4월 한 달간 판촉 행사를 진행한다. 신형 제품을 포함한 주요 에어컨 라인업 구매 고객에게 할인과 캐시백 혜택을 제공한다.