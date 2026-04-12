[헤럴드경제=문영규 기자] 환자 사망 사고로 논란이 일었던 정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅(44)씨의 병원이 업무정지 기간 종료 직후 폐업했다.

경기 부천시보건소는 양씨가 운영하는 병원 측이 지난 1일 폐업을 신고했다고 12일 밝혔다.

부천시보건소는 폐업 서류 등을 확인해 신고일 기준으로 폐업을 처리했으며 현재 이 병원에 다른 의료기관이 들어오겠다는 문의는 아직 없는 것으로 전해졌다.

폐업 신청 당시 병원 내 입원 환자는 없어 별도 전원 조치, 사전 고지 절차 등은 필요하지 않았던 것으로 알려졌다.

양씨의 병원은 지난 2010년 7월 경기도 부천에서 문을 열었다. 정신건강의학과를 비롯해 알코올중독치료 전문 의료기관으로 병상 169개를 갖춘 곳이었다.

이곳에서 지난 2024년 30대 여성 A씨가 진료 과정에서 숨지는 사고가 발생했고, 의료진의 무면허 의료 행위(의료법 위반) 등이 적발됐다. 병원은 업무정지 3개월을 처분받았고 이의 제기 없이 지난 1∼3월 영업을 중단했다.

A씨는 다이어트약 중독 치료를 위해 2024년 5월에 이 병원에 입원했으나 17일 만에 ‘급성 가성 장폐색’으로 숨졌다.

당시 A씨의 담당 주치의 B씨와 40∼50대 간호사 4명 등 5명은 A씨를 안정실에 손발을 결박한 채 약물을 투약하고 경과 관찰을 소홀히 한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

경찰은 이들 외에 양씨 등 병원 관계자 7명도 검찰에 송치했으나, 검찰은 지난달 경찰에 보완 수사를 요구했다.